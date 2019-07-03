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03 липня 2019, середа, 13:52 140
Верховна Рада і партії 2019-07-03T15:00:02+03:00
Українські Новини
Борги з виплати зарплат в Україні зросли до 2,7 млрд гривень, – Льовочкін

Борги з виплати зарплат в Україні зросли до 2,7 млрд гривень, – Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від політичного об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Льовочкін повідомив, що борги з виплати заробітної плати в Україні зросли за травень на 3,9% до 2,7 млрд гривень. Це означає, влада не справляється з соціально-економічною ситуацією в країні. Заборгованість по зарплатах росте швидкими темпами, і це один з факторів, що вимагають швидкої заміни керівництва економікою відразу після виборів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Тенденція галопуючого зростання заборгованості, що сформувалася в 2014 році, не змінюється досі. З початку року борги перед людьми зросли на 73 млн гривень, і загальна сума становить вже 2,72 млрд. З яких 1,91 млрд – це борги останніх 5 років. Очевидно, що збереження нинішнього керівництва економікою – це курс на продовження накопичення боргів. Економіку, нарешті, потрібно передати в руки професіоналів, які розгребуть завали, зроблені за 5 років", – заявив Льовочкін.

Політик пояснив, що ключовою проблемою економічної політики влади є ігнорування української промисловості. У підсумку чого заборгованість перед працівниками промислових підприємств становить 2,16 млрд гривень – 79,4% всієї заборгованості.

"Але в цьому році влада закинула і бюджетний сектор: борги медикам зросли на 12,4%, а працівникам сфери освіти – відразу на 66,4%. Так виглядають в реальності медична й освітня реформи", – прокоментував Льовочкін.

Він також повідомив, що накопичення заборгованості має яскраво виражений регіональний характер. Так, більше 57% всіх боргів зосереджені в 4 східних областях – Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській.

"Кожен місяць роботи влади – це нові десятки мільйонів гривень, які недоотримають наші громадяни. Вибори створюють можливість формування відповідальності влади, зміни економічної політики країни, і, як результат, економічного зростання в Україні", – резюмував народний депутат.

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