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03 липня 2019, середа, 13:27 380
Економіка 2019-07-03T14:45:02+03:00
Українські Новини
Дії супротивників нового ринку електроенергії закінчаться провалом, – Міненерговугілля

Дії супротивників нового ринку електроенергії закінчаться провалом, – Міненерговугілля

Противники запровадження нового ринку електроенергії намагаються зупинити реформу через суди, але вони зазнають поразки. Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.   

 
"На жаль, активізувалися деякі зацікавлені сторони, які намагаються нівелювати зусилля та успіхи держави у напрямку енергетичної інтеграції. Підтвердженням цього є оприлюднена інформація щодо рішення Окружного Адміністративного суду міста Києва про призупинення дії Постанов НКРЕКП від 07.06.2019 № 954 та від 07.06.2019 № 955, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.  Міністерство висловлює повну підтримку НКРЕКП. Впевнені, що НКРЕКП зможе захистити державні інтереси в апеляційній інстанції", - зазначили в Міністерстві.
 
В Міністерстві також наголосили,  що новий конкурентний ринок електроенергії успішно працює з 1 липня.
 
"Новий ринок успішно працює, сьогодні відбулися вже треті відкриті торги на ринку на добу наперед, пройшли перші конкурентні аукціони. Зі свого боку Міністерство констатує успішний старт реформи", - йдеться в повідомленні Міненерговугілля.
 
Нагадаємо, 1 липня запроваджено новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.
 
Запуск нового ринку електроенергії – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року.

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