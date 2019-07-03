У Франції заборонили фізичні покарання для дітей

Парламент Франції прийняв у вівторок закон "Про школу довіри", який, зокрема, забороняє фізичні покарання дітей. Про це повідомляє le Мonde.\r\nВ Сенаті, де проходило заключне голосування, за заборону прочуханки і ляпасів одноголосно виступили всі присутні в залі сенатори. Прийнятий закон забороняє також принижувати дітей, лаяти їх або знущатися над ними. Він був давно необхідний - незадовго до обговорення законопроекту у Франції асоціація Fondation pour l'enfance опублікувала дані, згідно з якими 85% французьких батьків мають звичку до рукоприкладства "в повчальних цілях".\r\nТепер вказівка на заборону бити і залякувати дітей буде фігурувати в доповненої статті 222-13 Кримінального кодексу країни. Також вирішено помістити повідомлення про існування такого закону на першій сторінці медичної книжки, яка видається батькам на дитину.\r\nТакож у Франції заборонили користуватися смартфонами в школах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Швеції у шкільних туалетах запропонували включити музику.\r\nРаніше у Британії школярів навчили кібербезпеки.