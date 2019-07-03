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03 липня 2019, середа, 11:50 12
Європа 2019-07-03T15:00:04+03:00
Українські Новини
У Франції заборонили фізичні покарання для дітей

У Франції заборонили фізичні покарання для дітей

Парламент Франції прийняв у вівторок закон "Про школу довіри", який, зокрема, забороняє фізичні покарання дітей. Про це повідомляє le Мonde.

В Сенаті, де проходило заключне голосування, за заборону прочуханки і ляпасів одноголосно виступили всі присутні в залі сенатори. Прийнятий закон забороняє також принижувати дітей, лаяти їх або знущатися над ними. Він був давно необхідний - незадовго до обговорення законопроекту у Франції асоціація Fondation pour l'enfance опублікувала дані, згідно з якими 85% французьких батьків мають звичку до рукоприкладства "в повчальних цілях".

Тепер вказівка на заборону бити і залякувати дітей буде фігурувати в доповненої статті 222-13 Кримінального кодексу країни. Також вирішено помістити повідомлення про існування такого закону на першій сторінці медичної книжки, яка видається батькам на дитину.

Також у Франції заборонили користуватися смартфонами в школах.

Як повідомляли Українські Новини, у Швеції у шкільних туалетах запропонували включити музику.

Раніше у Британії школярів навчили кібербезпеки.

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