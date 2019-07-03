Спортивні журналісти довели, що вміють не тільки писати про футбол, а й добре змагатися. І переграли функціонерів УАФ

На честь Міжнародного дня спортивного журналіста на одному зі штучних полів НТК ім. Баннікова відбувся товариський матч між командою Української асоціації футболу та збірною представників спортивних ЗМІ, головним призом в якому вже кілька років поспіль є перехідний Кубок виклику. Про таке Українським Новинам повідомили в УАФ.\r\nМіжнародний день спортивного журналіста відзначають за ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси з 1995 року. Уже кілька років Українська асоціація футболу та Асоціація спортивних журналістів нашої країни відзначають це свято, проводячи товариський футбольний матч.\r\n\r\nКоманда УАФ під керівництвом тріумфатора чемпіонату світу серед юнацьких збірних U-20 Олександра Петракова, у складі якої на поле виходили президент УАФ Андрій Павелко, перший віце-президент організації Вадим Костюченко, головний тренер збірної України U-15 Сергій Нагорняк, дала журналістам справжній бій, відкривши рахунок у матчі. Утім, журналісти, склад яких був підсилений колишніми футболістами, а нині — ТВ-експертами Андрієм Вороб'єм, Едуардом Цихмейструком та Володимиром Бондаренком, зуміли переломити хід гри й завдяки влучним ударам Вороб'я та коментатора Віктора Вацка вирвали перемогу — 2:1.\r\n\r\n"Акули пера і мікрофона показали справжній класний футбол. І довели, що керівництво Національної футбольної асоціації та спортивні тренери є для них авторитетними експертами для інтерв‘ю та коментарів під час матчів збірних команд та тренувань професійних гравців. А на полі вони нас не щадили! Але на те і є гра! І вона була цікавою!" - зазначив в коментарі агентству перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.\r\n\r\n"Дуже приємно в такій атмосфері зіграти у футбол. УАФ завжди відкрита для спілкування з журналістами, які кожного разу отримують повну й вичерпну інформацію щодо того, що робиться у світі футболу. І нинішня товариська зустріч - це підтвердження наших дружніх стосунків", - відзначив президент УАФ, народний депутат України Андрій Павелко.\r\n\r\nПочесний Кубок виклику капітан та граючий тренер команди журналістів, заслужений журналіст України Валентин Щербачов отримав із рук Олександра Петракова, а організатори матчу також відзначили цінними призами кращих гравців зустрічі.