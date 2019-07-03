У Києві кандидата в нардепи звільнили з роботи через підтримку Зеленського, - ЗМІ

У Києві незаконно звільнено з посади директора КП "Обрій" Олександра Порядіна, який балотується на 97 мажоритарному окрузі столиці. Це рішення було одноосібно прийнято першою заступницею голови Київської обласної ради Тетяною Семеновою. Про це повідомляє "СтопКор".

Відповідно до законодавства, кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу ( ст.76. ч. 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України"). Окрім того, призначення Порядіна на посаду було колективним рішенням ради, а звільнила його Семенова самостійно.

На думку Порядіна, поштовхом до звільнення могли стати розбіжності в політичних поглядах.

"Уся ця війна розпочалась через те, що в своїй передвиборній програмі я висловив позицію на підтримку Володимира Зеленського – що підтримую його в ряді законопроектів. Пані Семенова проти цього. Вона з БПП і це зовсім друга позиція, яка з моєю розходиться. Це результат тиску з її сторони на мене, як на кандидата. Вона попередила, а я не зняв свою кандидатуру", – розповів він.

2 липня на підприємстві з’явився незаконнопризначений в.о. голови Максим Гаєвий в супроводі "тітушок" - молодиків спортивної статури. На місце подій була викликана поліція. Правоохоронці взяли покази обох сторін та підтвердили факт незаконності звільнення керівника КП "Обрій" з посади. Поліцейські вилучили у "тітушок" балаклави, газові балончики, ножі та військову уніформу.