Верховний суд підтвердив заборону фармкомпанії "Здоров'я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я"

Верховний суд відхилив касаційну скаргу фармацевтичної компанії "Здоров'я" і залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було накладено заборону фармкомпанії "Здоров'я" на використання позначення "Корвалол-Здоров'я".

Про це йдеться в повідомленні компанії "Фармак".

"Касаційний суд у складі Верховного Суду прийняв остаточне рішення у справі про припинення порушення прав інтелектуальної власності ПАТ "Фармак" на добре відому торгову марку "Корвалол". Суд відхилив касаційну скаргу фармкомпанії "Здоров'я" і залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанції", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, рішенням суду першої інстанції, яке було залишено в силі Північним апеляційним господарським судом, був скасований наказ Міністерства охорони здоров'я про реєстрацію лікарського засобу "Корвалол-Здоров'я".

При цьому суд зобов'язаний Міністерство охорони здоров'я виключити лікарський засіб "Корвалол -Здоров'я" з Державного реєстру лікарських засобів України і заборонив фармкомпанії "Здоров'я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я".

Згідно з повідомленням, розгляд справи тривав майже 2 роки.

Як повідомляли Українські Новини, Велика Палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і направила справу про спір за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Дане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

На початку березня 2019 року "Фармак" відсвяткував 60-річчя з дня першого випуску лікарського препарату "Корвалол".

Продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".