Верховний суд підтвердив заборону фармкомпанії "Здоров'я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я"

Верховний суд відхилив касаційну скаргу фармацевтичної компанії "Здоров'я" і залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було накладено заборону фармкомпанії "Здоров'я" на використання позначення "Корвалол-Здоров'я".\r\nПро це йдеться в повідомленні компанії "Фармак".\r\n"Касаційний суд у складі Верховного Суду прийняв остаточне рішення у справі про припинення порушення прав інтелектуальної власності ПАТ "Фармак" на добре відому торгову марку "Корвалол". Суд відхилив касаційну скаргу фармкомпанії "Здоров'я" і залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанції", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, рішенням суду першої інстанції, яке було залишено в силі Північним апеляційним господарським судом, був скасований наказ Міністерства охорони здоров'я про реєстрацію лікарського засобу "Корвалол-Здоров'я".\r\nПри цьому суд зобов'язаний Міністерство охорони здоров'я виключити лікарський засіб "Корвалол -Здоров'я" з Державного реєстру лікарських засобів України і заборонив фармкомпанії "Здоров'я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я".\r\nЗгідно з повідомленням, розгляд справи тривав майже 2 роки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Велика Палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і направила справу про спір за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.\r\nВлітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".\r\nУ червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".\r\nДане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".\r\nГосподарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.\r\nУ свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.\r\nНа початку березня 2019 року "Фармак" відсвяткував 60-річчя з дня першого випуску лікарського препарату "Корвалол".\r\nПродукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.\r\nНа підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.\r\n14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.\r\nЗ 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.\r\nКомпанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".\r\n