Пульмонолог з Німеччини розповів, як зменшити шкоду від куріння

Системи нагрівання тютюну і електронні сигарети допомагають знизити рівень куріння і тому повинні використовуватися в політиці зниження шкоди від куріння.

Про це пише німецький терапевт і пульмонолог, доктор Петер Поммер, посилаючись на ряд досліджень, в т.ч. Німецького федерального інституту оцінки ризику, в газеті Ärzterblatt ("Лікарська газета").

"Безумовно, ми повинні захистити дітей від вживання тютюнових виробів. Але твердження, що електронні сигарети "споживаються в основному дітьми і підлітками" є брехнею", - упевнений доктор Петер Поммер.

Як доказ лікар посилається на соціологічне дослідження DEBRA (Deutsche Befragung zum Rauchverhalten) 2018 року. Згідно з результатами дослідження, відсоток некурящих (в т.ч. підлітків), які пробували електронні сигарети, становить лише кілька відсотків від загальної кількості споживачів такої продукції.

"Не потрібно цим хибним твердженням виправдовувати заклики заборонити рекламу електронних сигарет і систем підігріву тютюну. Це обмежить можливості курців кинути палити. У результаті, ми не використовуємо потенціал для поліпшення громадського здоров'я", - пише доктор Петер Поммер.

Лікар посилається на статті в Федеральному журналі охорони здоров'я, які вказують, що з точки зору регулювання необхідний різний підхід до звичайних сигарет і системам, які потенційно можуть знизити рівень куріння.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, на початку 2019 р продовжували щодня курити 24,2% українців - у т.ч. 42,2% чоловіків і 9,4% жінок.