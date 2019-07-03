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03 липня 2019, середа, 11:19 348
Економіка 2019-07-03T11:30:13+03:00
Українські Новини
"Центренерго" продав електроенергію за ціною вище ринкової - Українська енергобіржа

"Центренерго" продав електроенергію за ціною вище ринкової - Українська енергобіржа

ПАТ "Центренерго" на що відбулося 2 липня аукціоні продало електроенергію "позапікового навантаження" (споживання вночі) за середньою ціною 1069,77 грн/МВт-год (без ПДВ). Обсяг продажів - 32,4 тис МВт-год. Покупцями виступили ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія", АТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Нікопольський завод феросплавів", ТОВ "Агро-НВ". Період відпустки та постачання електроенергії – з 4 по 31 липня 2019 року. Про це повідомляє "Українська енергетична біржа", на майданчику якої відбувся аукціон.

Вартість проданої електроенергії на 11,6% перевищує граничну ціну нічного споживання для ринку "на добу вперед", встановленої НКРЭКУ – 959 грн/МВт-год (без ПДВ). І на 14% перевищує ціну продажу на ринку "на добу вперед" для споживання вночі, зафіксовану на торгах 2 липня - 937,74 грн/МВт-год (без ПДВ). Зазначене перевищення може пояснюватися гарантованим обсягом і надійністю постачання електроенергії.

Нагадаємо, з 1 липня набув чинності Закон "Про ринок електричної енергії", згідно якого розпочався другий етап реформи енергосектора. Закон спрямований на імплементацію директиви Третього енергопакету ЄС. Реалізація передбачених Законом "Про ринок електричної енергії" реформ передбачає функціонування ринку електроенергії України на конкурентних засадах європейської моделі.

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