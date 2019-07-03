Порошенко підтримав протести проти контрольованої ним ЦВК і реформованих ним судів

Екс-президент України Петро Порошенко в своєму пості в соціальній мережі Facebook висловився на підтримку протестної акції, яка пройшла вчора в центрі Києва, на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, що через соцмережі окремі активісти закликали своїх прихильників вийти в центр української столиці і протестувати проти рішення Центральної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидатами на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради Анатолія Шарія та Андрія Клюєва.

"Ми за Україну! Ми за її європейське майбутнє! І тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти цьому повзучому проросійському реваншу.

Наша команда приєднується до акції. О 20:00 на Майдані.", - написав у своїй замітці Порошенко.

Окремо варто відзначити, що в той вечір сам Порошенко на Майдані помічений не був.

Конфуз ситуації полягав в тому, що підтримавши дане дійство, екс-президент погодився виступити проти ЦВК України і судової системи.

При цьому слід нагадати, що саме під час президентства Петра Порошенка склад Центрвиборчкому був кардинально змінений. Зокрема, в нинішньому складі комісії членів були делеговані шість осіб від Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, троє - від соратників по коаліції, партії "Народний фронт", по одному - від "Батьківщини", "Самопомочі", радикальної партії Ляшка, групи "Відродження" та "Воля народу".

У той же час, Петро Порошенко не один раз особисто звеличував успіхи судової реформи.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що до Верховної Ради йдуть скандальний блогер Анатолій Шарій і колишній глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв. У ЦВК кажуть, що змусили зареєструвати їх кандидатами через Верховний суд. Там стверджують, що не зобов'язували реєструвати Шарія та Клюєва, а лише ухвалили повторно розглянути їх документи.