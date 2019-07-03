У Києві у дворі будинку мотоцикліст збив п'ятирічну дитину

В Оболонському районі міста Києва сталася ДТП з потерпілим, причому, постраждала маленька дитина. Аварія сталася біля житлового будинку на вулиці Північній, а збив дитину водій мотоцикла.

В даний момент ця справа вже дійшла до суду. Про це з посиланням на прес-службу столичної прокуратури повідомляє Інформатор.

Як було встановлено в ході слідства, мотоцикліст порушив правила дорожнього руху та збив хлопчика 2014 року народження, який за кермом дитячого велосипеда просто стояв біля краю дороги. Внаслідок зіткнення хлопчик отримав травми середнього ступеня тяжкості. Сам же зловмисник перебував за кермом мотоцикла Lifan без дозвільних документів.

По суті події було відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 286 (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості) КК України. Тепер матеріали справи направили до суду. Винуватцеві загрожує від 200 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 гривень) або виправні роботи на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без цього.