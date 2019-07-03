Центр Разумкова оцінює запуск нового енергоринку як успішний

Запуск нового ринку електроенергії пройшов успішно. Україна зробила перший крок до впровадження європейської моделі ринку. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі журналісту Українських Новин.

"Розцінюю запуск ринку як досить успішний. Але в той же час це тільки попередній, перший етап розвитку ринку. Ще існує багато проблем, які необхідно вирішувати. Це проблеми неплатежів, проблема занижених цін на електроенергію для населення. А також ряд питань, пов'язані з тим, що ПСО - система субсидування дешевих цін на електроенергію за рахунок "Енергоатому" і "Укргідроенерго" - не відповідає європейській практиці і вимагає доопрацювання", - зазначив Омельченко.

На думку експерта, 1 липня Україна зробила перший крок на шляху до європейської моделі ринку електроенергії, впровадити яку взяла на себе зобов'язання в рамках імплементації норм Третього енергопакету Євросоюзу.

"Європейські інституції не будуть вважати, що прямо вже зараз, з 1 липня модель повністю вже ідеальна, відповідає всім європейським директивам, і ринок є абсолютно адекватним європейським моделям. Зроблено лише перший крок на довгому шляху до розвитку ринку і поступового його приходу до конкурентної, прозорої моделі, яка існує в Європейському Союзі", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України "Про ринок електроенергії". Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету ЕС, а також умовою співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЕС в розмірі 500 млн євро в поточному році.