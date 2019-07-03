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03 липня 2019, середа, 08:47 29
Суспільство 2019-07-03T11:30:04+03:00
Українські Новини
Представники газорозподільних мереж вимагають переглянути тариф на розподіл природного газу

Представники газорозподільних мереж вимагають переглянути тариф на розподіл природного газу

Сьогодні страйкували представники газорозподільних мереж - сотні працівників зібралися під стінами національної комісії з регулювання комунальних послуг та вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу. Про це повідомляють Подробиці

Представники газорозподільної галузі скаржилися на колосальну збитковість, знос газотранспортних систем і мізерні зарплати і звільнення співробітників.

"Наше підприємство скоротилося в три рази. Тільки завдяки їх регулювання, третя частина працівників нашого підприємства виїхали за кордон", - зазначила Ольга Пікалова, голова профспілкової організації ПАТ "Криворіжгаз".

"І повірте мені, це найбільш кваліфіковані кадри, які могли б обслуговувати наші старіючі мережі", - підкреслив Сергій Компаничук, голова профспілки працівників газових господарств України

Головна причина масових звільнень - мізерні зарплати.

"Середня заробітна плата по підприємству у нас сім тисяч. Заробітна плата серед працівників, якщо ми приберемо саме зарплату керівного складу-у нас вийде п'ять", - говорить Ольга Пікалова, голова профспілкової організації ПАТ "Криворіжгаз".

Іван Васильович працює зварювальником більше 20 років. На підприємстві штат помітно скоротився.

"У нас не вистачає в облгазі 150 осіб. Молодь їде, залишаються одні пенсіонери", - розповідає Іван Васильович, зварювальник ПАТ "Чернівцігаз".

"Ніхто не приїде, тому що нікому буде приїжджати", - говорить Олександр Кабачок, старший зміни "ПАТ Дніпрогаз".

Скрутна ситуація і в аварійних службах. Олександр працює старшим на зміні в "Дніпрогазі". Зізнається, через недостатнє фінансування, підтримувати газотранспортну систему в справному стані вкрай важко.

"Газотранспортна система України щодня стає гіршою і гіршою. У не треба постійно вкладати гроші. Її треба модернізувати, її треба обслуговувати. Треба щось робити з нею, щоб вона не була в такому критичному стані. А те, що зараз відбувається - це просто хаос", - зазначив Олександр Кабачок, старший зміни "ПАТ " Дніпрогаз".

Навести порядок і з зарплатою, і з технічним наглядом обладнання можна було б введенням справедливого тарифу на розподіл природного газу.

"Нам вже чотири роки не переглядали тариф, незважаючи на те, що три рази змінювали ціну на газ. І два рази у нас мінімальна заробітна плата зросла. Але все таки сьогодні НКРЕКП не виконує свого головного боргу, не переглядає нам тариф про розподіл природного газу для підприємств. В ціні на газ зараз практично 8 відсотків йде тариф на розподіл природного газу. Звичайно, це дуже мало, тому що якщо взяти, наприклад, європейський тариф на розподіл - там триває близько 20-30 відсотків", - говорить Сергій Компанічук, голова профспілки працівників газових господарств України.

Переглянути тариф мали ще минулого місяця. Однак національна комісія з регулювання в сфері комунального господарства рішення чомусь постійно відтягувала.

"Зі слів голови НКРЕКП прозвучало, що з 1 серпня набуде чинності новий тариф. Але розумієте, щоб запустити новий тариф, повинна бути запущена нова процедура, а вона і досі не запущено ця процедура", - говорить Павло Тарасенко, голова об'єднаної профспілкової організації ПАТ "Сумигаз".

Лист з відповідним зверненням передали в НКРЕКП. Ініціативну групу мітингувальників запросили до розмови. У підсумку НКРЕКП в черговий раз пообіцяли переглянути тариф. Але цього разу лише в частині заробітних плат.

"Найближчим часом переглядатимуться наші тарифи тільки по зарплаті. Не будуть в комплексі, не буде ВТВ, не буде нічого. Я розумію, що в першу чергу нам треба переглянути тарифи щодо частини заробітної плати", - підкреслив Сергій Компанічук, голова профспілки працівників газових господарств України.

Однак переглянуть тариф поки невідомо, так само як залишається відкритим і питання технічного обслуговування газових мереж.

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