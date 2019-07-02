Ухвала суду щодо призупинення постанов НКРЕКП не скасовує необхідності оплати послуг "Укренерго" за встановленим тарифом, - енерготрейдери

В компанії "Д.Трейдінг" вважають, що ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва буде скасована, тож трейдери сплачують існуючий тариф - 35 коп за кВт-г. Про це на офіційній Facebook-сторінці компанії написав директор з управління портфелем енергоресурсів "Д.Трейдінг" Дмитро Маляр.



"Сьогодні стало відомо про ухвалу Київського адміністративного суду щодо призупинення дії постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. Втім, миттєва публічна реакція Гарантованого покупця говорить по те, що ухвала буде оскаржена та скасована в судовому порядку. Наразі ринок працює стабільно. Тож, Д.Трейдінг буде і надалі оплачувати послуги НЕК "Укренерго" за тарифом 35 коп за кВт-г. Ринок повинен працювати стабільно", - зазначив він.



Як повідомлялося, 1 липня в день запуску нового ринку електроенергії, було оприлюднено Ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/11330/19, якою зупинено дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 07.06.2019 року. Цими постановами були встановлені тарифи на послуги з передачі та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Об’єднаною електроенергетичною системою України для ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО".



Державне підприємство "Гарантований покупець" сьогодні оприлюднило повідомлення, в якому стверджується, що рішення Окружного адміністративного суду м. Києва буде оскаржене НКРЕКП в апеляційній інстанції.



Відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий оптовий ринок електроенергії був введений 1 липня 2019. Своєчасний запуск конкурентного ринку електроенергії є одним з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро і відповідає вимогам Третього енергетичного пакета Євросоюзу.