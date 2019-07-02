Одеський порт знову намагається здати в оренду держбуксири невідомій компанії, – ЗМІ

Державне підприємство "Одеський морський торгівельний порт" в черговий раз планує позбутися 70% портового флоту підприємства, передавши буксири в оренду невідомій приватній компанії.

Це випливає з листа начальника портофлоту Одеського порту Михайла Черних, копію якого має в своєму розпорядженні інтернет-видання Delo.ua.

Йдеться про 8 буксирах портофлоту ОМТП, а саме "Пурга", "Трудівник", "Стивідор", "Ударник", "Новатор", "Бугаз", "Кентавр" і "Сфінкс". Їх планується вивести у відстій і вже в 3-му кварталі поточного року передати в оренду. Виходячи з листа Черних, мова про прозорий конкурс для вибору компанії для здачі в оренду буксирів з максимально вигідною ціною не йде.

Претендентом на аренду буксиров является ООО "Навигейт". Компания уже обратилась к исполнющему обязанности директора порта Виктору Войтко с просьбой рассмотреть возможность передачи в аренду буксиров компании.

Компанія "Навігейт" створена 11 місяців тому, в 2018 році. Про її діяльності на буксирному ринку України нічого не відомо. У компанії 2 засновника - Владислав Мушенко та Євген Чернишенко, але раніше ніхто з них не був пов'язаний з портовим бізнесом або логістичними послугами. Один із засновників компанії Владислав Мушенко - уродженець Вінниці, тому в портових колах компанію пов'язують з начальником Одеського філіалу АМПУ Ігорем Ткачуком.

У 2018 році ці буксири порту вже намагалися передати в оренду сумнівній приватній компанії за заниженою вартістю. Тоді вартість оцінки буксирів, яку проводило консалтингове агентство "Бюро Стефанович", становила в 2-3 рази нижче ринкових цін. До слова, компанія "Бюро Стефановича" замішана в ряді корупційних скандалів, зокрема, в скандалі з придбанням Одеською міською радою в 2018 році колишнього аеродрому "Застава" за завищеною в 11 разів вартістю. Тоді оцінку об'єкта проводило саме "Бюро Стефанович". Хто буде оцінювати буксири цього року поки залишається неясним. Як і неясна відповідь на питання, чому державне майно передають в оренду без відкритого та прозорого конкурсу.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив в телеефірі про те, що начальник Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук займається махінаціями з держбуксирами Одеського порту. Саме під його керівництвом буксири порту передаються в оренду приватним компаніям, які пов'язані з родичами або бізнес-партнерами Ткачука. Ставка погодинної оренди для приватних компаній, за інформацією Сергія Лещенка, становить не більше 400 доларів, тоді як ринкова вартість - як мінімум удвічі більше і досягає не менше 800 доларів. Через це ДП "Одеський морський порт" втрачає щомісяця мінімум 3-4 млн гривень.

Навесні 2018 року прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот". Засновником цієї компанії в портових колах називають російського кримінального авторитета Андрія Марісова. Його вважають головним бізнес-партнером Ткачука в схемах з незаконної орендою державних буксирів.

У червні цього року стало відомо, що Шевченківський районний суд м. Києва заарештував корпоративні права засновників ряду компаній, яких пов'язують з Андрієм Марісовим та Ігорем Ткачуком. Йдеться, в тому числі, про компанії "Таг Сервіс" та "Прайм Едженсі", які надають буксирні послуги в Одеському порту. Керівництво порту, як і засновників компаній, підозрюють у фінансуванні тероризму та організації злочинної схеми, при якій велика частина доходів держпідприємства не надходить державі, а осідає на рахунках підконтрольних їм структур "для виведення за кордон, подальшого переведення в готівку і передачі активним учасникам терористичних груп".