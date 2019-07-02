Бойко домовився про співпрацю з мерами міст

У вівторок, 2 липня, cпівголови політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко та Вадим Рабинович підписали Меморандум про співпрацю між партією і мерами українських міст, представниками органів місцевого самоврядування.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Проблем, з якими стикається місцеве самоврядування, безліч. "Перекладання фінансових зобов'язань з центру на місця, недофінансування освітніх і медичних субвенцій призвели до того, що лікарні та школи не ремонтуються, про сучасне обладнання можна тільки мріяти, своєчасні виплати зарплат бюджетникам щомісяця під питанням. Про ремонт доріг та оновлення комунального господарства не йдеться. Програми допомоги переселенцям практично не працюють. Для Донецького регіону залишається актуальним питання з водопостачанням", – поділилися своїми проблемами меры міст.

"У минулому році у зв'язку з прийняттям закону "Про освіту" в Олександрії потрібно було скоротити 142 ставки вчителів. Я був змушений зняти з доріг, благоустрою 22 млн гривень, щоб їх зберегти. Цього року така ж проблема з медициною, яка у нас профінансована лише на 60% – потрібно перерозподілити 19 млн гривень", – розповів мер Олександрії (Кіровоградська область) Степан Цапюк.

Голові Чуднівського районної ради (Житомирська область) Павлу Домашенку вдалося зберегти у районі ФАПи, але, згідно з медреформою, він повинен був їх ліквідувати. "Згідно з постановою Кабінету міністрів, у населених пунктах, де живе менше 300 чоловік, не повинно бути ФАПів. А де людям отримувати медичну допомогу? Ми у районі не закрили жодного фельдшерсько-акушерського пункту, але при цьому ніби й постанову порушили. А що це за реформа, якщо вона проти людей?!" – спитав Павло Домашенко.

Юрій Бойко зазначив, що те, що розповіли представники місцевих органів влади, ще раз підтвердило необхідність проведення реальної децентралізації, формування такої нормативно-правової бази, яка дозволила б зберегти гроші на місцях, сприяти розвиткові та фінансовій незалежності місцевого самоврядування.

"Ми підтримали децентралізацію, тому що була необхідна економічна самостійність регіонів. І на першому етапі реформа йшла нормально – місцеве самоврядування отримало більше грошей. В основному це стосувалося обласних центрів, дещо перепало районам і новоствореним громадам. Але через рік принципи, задекларовані на старті реформи, почали змінюватися. На громади стали навішувати все більше і більше фінансових зобов'язань, які вони просто не можуть виконати - їх повинен виконувати держбюджет. Різниця у тарифах, субвенції на освіту, медицину, дороги - все навісили на громади, і вони стали заручниками непродуманої політики уряду", – сказав народний депутат.

Особливу увагу опозиційний політик зосередив на ситуації на Донбасі.

"Інфраструктура зруйнована, газ відключений, проблеми з водою, люди без роботи, зараз ще намагаються відключити шахти від електроенергії. Якщо не зупинити війну, то ці проблеми не вирішити, вони будуть тільки посилюватися. Мир дасть розвиток, інвестиції, а головне – люди зможуть повернутися до нормального життя, де є робота, зарплати, вчасно платять пенсії, немає цього щоденного страху за своє життя, життя своїх близьких, дітей", – підкреслив Юрій Бойко.

За результатами зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю між партією "Опозиційна платформа - За життя" і представниками місцевого самоврядування, громадянами України. Документ закріплює зобов'язання сторін заради досягнення спільної мети – побудови мирної єдиної, демократичної і правової держави з ефективними, фінансово незалежними і сильними органами місцевого самоврядування.

"Підписаний Меморандум передбачає забезпечення економічних прав громад, допомогу їм у питаннях субвенцій і фінансового забезпечення, принципу добровільності при створенні об'єднаних територіальних громад (ОТГ), а також вирішення всіх тих проблем, з якими стикається місцеве самоврядування", - зазначив Юрій Бойко.