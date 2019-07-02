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02 липня 2019, вівторок, 17:37 406
Політика 2019-07-02T18:24:56+03:00
Українські Новини
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок

На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок

"Наш край" посів друге місце серед партій на виборах в об'єднаних громадах, які відбулися 30 червня. Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів, проведеного партією.

"Наш край" отримав 17,2% мандатів, які отримали політичні партії. Депутатами стали 127 представників партії, які здобули перемогу в 25 територіальних громадах на виборах 30 червня.

Перше місце зайняла партія "Батьківщина", яка отримала 39,7% мандатів (294 депутати), третє місце Аграрна партія України – 13,8% (102 депутати), четверте Радикальна партія Олега Ляшка – 6,6% (49 депутатів). Замикає п'ятірку лідерів партія "Європейська солідарність"– 6,5% (48 депутатів).

"Наш край" впевнено переміг у Миколаївській та Запорізькій областях, де депутатами від партії стали 44 та 28 депутатів відповідно в ОТГ всіх рівнів. Високий результат завойовано на Чернігівщині, де партія здобула 16 мандатів.

Нагадаємо, на місцевих виборах 2015 року "Наш край" посів 3-е місце за кількістю обраних депутатів. За результатами виборів в ОТГ 2016–2019 рр. – поміж лідерів за кількістю здобутих мандатів.
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