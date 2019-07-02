Конкурс на розробку 9 ділянок видобутку газу забезпечить понад 1,5 млрд дол інвестицій в галузь - Наталія Кацер-Бучковська

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції затвердила переможців конкурсу на розробку по дев'яти вуглеводневим ділянкам на суші. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості. В якості переможців члени комісії бачать: "Укргазвидобування" — Берестянское і Бузовское родовища; "Укргазвидобування" і Vermilion Ukraine Exploration B. V. — Балаклійська та Іванівська ділянки; "Укрнафтобуріння" — Русанівська; "Енерджі Юкрейн Л. Л. С." — Варвинська; "Ойл енд гез овериз трединг Бі.Ві." і "Нафтогазэксплуатация" — Зінковська; "Гео альянс партнерство" і "Гео альянс партнэршим Б. В." — Софіївська; а також "ВЕЛЛ КО" — Угновска.

"Україна може отримає більше 1.5 млрд дол США інвестицій протягом перших 5 п"яти років дії угод про розподіл продукції за результатом вчорашнього конкурсу на залучення інвесторів в видобуток газу, також, потенцінно до 4,4 млрд дол США протягом строку дії угод. 540 млн дол США буде проінвестовано в георозвідку і буріння пошукових свердловин. Завдяки першому в історії та наймасштабніший конкурс на залучення інвесторів в видобуток газу. Американські, канадські, британські компанії, спільно з українськими лідерами газовидобутку стали переможцями конкурсу по дев’яти нафтогазових ділянках на суходолі загальною площею 11 400 кв. км", - заявила на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат, голова міжфракційного депутатського об'єднання "Залучення і захист інвестицій" Наталія Кацер-Бучковська

Особливо це актуально в умовах загрози припинення транзиту газу Російською Федерацією і побудови Nord Stream II. Тому збільшення видобутку українського газу - це завдання №1, і без нових інвестиційних угод та ліцензій на видобуток - виконати його неможливо, вважає депутат.

Згідно з умовами конкурсної документації, Кабінет міністрів повинен на підставі висновку комісії своїм рішенням остаточно визначити переможців.