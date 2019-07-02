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02 липня 2019, вівторок, 17:23 163
Економіка 2019-07-02T17:32:09+03:00
Українські Новини
"Гарантований покупець" впевнений у скасуванні ухвали Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

"Гарантований покупець" впевнений у скасуванні ухвали Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

Електроенергія (ілюстрація). Фото: censor.net.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: censor.net.ua

Ухвала Окружного адміністративного суду Києва, якою призупинено дію постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про встановлення тарифів для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на 2-е півріччя, значно ускладнює роботу держпідприємства (ДП) "Гарантований покупець". Відповідна ухвала прийнята на забезпечення адміністративного позову АТ "Нікопольський завод феросплавів" (№640/11330/19).

Про це йдеться у заяві держкомпанії.

"Фахівці ДП "Гарантований покупець", проаналізувавши відповідне рішення суду та обставини його прийняття, дійшли висновку, що воно прийнято з порушеннями норм матеріального та процесуального права" - заявили у держкомпанії.

ДП "Гарантований покупець" висловлює впевненість, що НКРЕКП оскаржить ухвалу Окружного адмінсуду Києва в апеляційних інстанціях й ухвала суду першої інстанції буде скасована.

"ДП "Гарантований покупець" сподівається - Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків енергетики та комунальних послуг буде і надалі здійснювати рішучі дії по захисту нового конкурентного ринку електроенергії" - йдеться в заяві, яка розміщена на веб-сайті компанії.

Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії, який включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Задля забезпечення безперебійної роботи усіх сегментів нового ринку Кабінет Міністрів України створив на базі держпідприємства "Енергоринок" 2 державні підприємства для роботи у новій моделі оптового ринку електроенергії - ДП "Оператор ринку" та ДП "Гарантований покупець".

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