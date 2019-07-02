У Бойка назвали "пустим популізмом" законопроект Зеленського про нову формулу "Роттердам"

Представники політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" назвали "пустим популізмом" законопроект Президента України Володимира Зеленського про нову формулу "Роттердам".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Підтримавши Володимира Зеленського на виборах, громадяни очікували, що одним із перших його кроків буде зниження непідйомних тарифів. Але нова влада знехтувала довірою людей. Як і попередній режим Порошенка, Зе-команда не збирається робити нічого конкретного для припинення "тарифного геноциду", а замість реальної допомоги українським сім'ям плодить популістські законопроекти, які не містять жодних практичних механізмів для зниження тарифів", - вказано в заяві партії.

"Опозиційна платформа - За життя" переконана, що передбачене законопроектом Зеленського скасування формули "Роттердам+" не потрібне, оскільки вона й так вже не діє. Ще в серпні 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанова №894, якою з 1 липня поточного року визнала таким, що втратило чинність рішення, що узаконює формулу "Роттердам+". Тому обіцянка скасувати зазначену формулу – всього лише передвиборчий фокус, покликаний підвищити політичний капітал президентської партії напередодні парламентських виборів.

Також Опозиційна платформа - За життя" виступає проти переходу на нову модель ринку й наполягає, щоб найближчими роками тариф на електроенергію залишався регульованим.

"Закріплення формули "Роттердам без плюса", яке пропонує Президент, - це подальше зростання вартості електроенергії. У першу чергу, через значні витрати на транспортування вугілля, яке доставляється у європейські порти з Австралії, Індонезії, Південної Африки, США. Україні не потрібне дороге вугілля з "Роттердамів", "Амстердамів", "Антверпенів". Саме ці корупційні механізми дозволили старій владі за останні 5 років збільшити вартість електроенергії у 4 рази. Тіньові схеми, які в останні роки процвітали у вугільній галузі і, фактично, знищили її, повинні бути негайно зупинені. Ми здатні забезпечити більшу частину своїх потреб за рахунок українського вугілля. Найголовніша умова для цього - припинення бойових дій і встановлення миру на Донбасі", - наголосили в заяві партії.

"Опозиційна платформа - За життя" розробила план, який передбачає реальні механізми відновлення миру й припинення "тарифного геноциду". Представники партії переконані, що вартість електроенергії реально знизити на 30%, якщо прибрати штучно завищену вартість вугілля за корупційними схемами.

Крім того, прямі контракти з Російською Федерацією (РФ) щодо газу та професійний зважений підхід до нормалізації стану справ на енергетичному ринку дозволять зупинити "тарифний геноцид" і вирішити завдання відновлення зростання вітчизняної економіки та промисловості.