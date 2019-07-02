Холдинг МХП за 4 місяці поточного року направив понад 36,4 млн гривень на соціальні та інфраструктурні проекти

Холдинг МХП лише за 4 місяці поточного року направив понад 36,4 млн гривень на фінансування проектів, що стосуються корпоративної соціальної відповідальності та розвитку територій присутності.

Про це Українським Новинам повідомили в холдингу, підкресливши, що компанія інвестує в інфраструктуру сіл, селищ і міст, де здійснює діяльність: допомагає залучати кошти до об'єднаних територіальних громад (ОТГ), інвестує в розвиток медицини, інфраструктури, фінансує проекти в сфері освіти тощо.

Як повідомили в МХП, основними напрямками інвестування цього року стали проекти у соціальній сфері (10,96 млн гривень) та розвиток дорожньої інфраструктури.

"Пріоритетними напрямками КСВ-проектів стали ті, які сьогодні критично потрібні громадам. По-перше, це медицина. МХП веде діяльність в основному в сільській місцевості. Населені пункти іноді дуже віддалені від міста або райцентру, а місцеве населення повинно мати хоча б базове медичне забезпечення. По-друге, це підтримка дошкільних і шкільних установ. Діти - наше майбутнє, ми можемо допомогти їм отримати гарну освіту, а школи, садки та позашкільні установи повинні бути комфортними для занять. Дітям потрібно надати можливість вибору й дати розуміння того, що ми самі можемо змінити життя на краще. Значимість освітньо-інформаційного проекту "Добробут громади" складно переоцінити, оскільки новостворені ОТГ стикаються з різними завданнями, викликами, питаннями. Ми готові підтримувати їх і сприяти розвитку й становленню завдяки цьому проекту", - сказала Вікторія Нагірняк, керівник напрямку "Корпоративна соціальна відповідальність" МХП.

В рамках проекту "Добробут громади" був проведений всеукраїнський форум для голів ОТГ з місцевостей, де розміщені виробничі потужності компанії, й оголошений конкурс на реалізацію сміливих ідей щодо поліпшення добробуту громади з можливістю виграти 100 тис. гривень. Заплановано 10 таких грантів.

Значні ресурси холдинг спрямовує на підтримку партнерських вузів, а також дитячих садків і шкіл в громадах присутності. На ці напрямки МХП виділив протягом перших 4 місяців 2019 року в рамках своїх КСВ-проектів понад 4,56 млн гривень.

Підтримка сільської медицини та медичних установ, які зіткнулися з нестачею державного фінансування після проведення медреформи, також стала одним з найбільших напрямків, куди один з лідерів аграрної індустрії України направляє найбільші кошти в рамках партнерської допомоги громадам (3,77 млн ​​гривень за 4 місяці 2019 року). Один з КСВ-проектів холдингу - "Доктор для села" - фінансує роботу виїзних бригад лікарів до сел, закупівлю необхідного обладнання і медикаментів для амбулаторій.

Реалізується і програма "Лелека", яка орієнтована на молодих батьків. Це та частина населення, яка переважно не підпадає під держпрограми субсидій і дотацій, проте, як ніхто потребує фінансової підтримки. Холдинг МХП профінансував адресну допомогу при народженні дітей на суму 290 тис. гривень. Ці гроші стануть інвестицією в майбутнє України, дадуть можливість молодим батькам встати на ноги, пережити перші непрості часи, зосередити основну увагу не на пошуку засобів для існування, а саме на свою дитину та благополуччя сім'ї в майбутньому.

Примітно, що 2019 рік став перехідним для самої стратегії реалізації КСВ-проектів МХП.

"Ми змінюємо принцип реалізації проектів - відходимо від благодійності. Від разових вливань переходимо до побудови конструктивного діалогу з громадами при реалізації проектів на умовах співфінансування і співучасті, - зазначила Вікторія Нагірняк. - Так ми покращуємо якість проектів і довгостроковість співпраці з усіма зацікавленими сторонами. Багато з них збільшують масштабність і діють вже не лише на території одного підприємства: "Лелека", "Доктор для села", екопроекти з роздільного збору сміття. Також в 2019 році вперше стартував проект "Школа - серце громади", в рамках якого були запрошені 82 міжнародних волонтера на 2-тижневий період до пришкільних таборів".

Зараз холдинг працює над залученням додаткового фінансування від міжнародних фінансових донорів, щоб ще більше розширити фінансові можливості громад. Для цього представники МХП проводять переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими можливими грантодавцями, а також розгорнуті просвітницькі проекти, які покликані навчити представників місцевих громад, їх керівників, активістів роботі з міжнародними фінансовими організаціями.