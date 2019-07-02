Потрібно термінове засідання РНБО щодо ситуації з КП "Вода Донбасу", - Асоціація водоканалів України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) зобов'язана зібратися в терміновому порядку для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу, які відключені від води через борги за електроенергію КП "Вода Донбасу". Про це повідомила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

"Це питання глобального рівня, це питання ради - РНБО. Навіщо потрібна РНБО?" Є загроза санітарної безпеки та життю Великої кількості населення України". Тобто в цьому випадку має бути скликана РНБО - це питання національної безпеки", - зазначила Ольга Бабій.

За її словами, йдеться про надання статусу "захищеного споживача" КП "Вода Донбасу". Однак для цього необхідна низка умов.

"По-перше, "визначити статус та надати статус захищеного споживача Води Донбасу" може тільки закон. Тобто ця зміна можна внести через закон про ринок електроенергії і через закон про споживання, про ЖКГ. Жодні постанови Кабміну це не регулюють. Але їм мало надати статус "захищений споживача", тому що це проблема не вирішує глобально. У чому глобальність проблеми води Донбасу? 50% своєї води вони подають на непідконтрольну територію, за яку вони ніколи не отримують гроші. Тобто незалежно від того, який статус ми і надамо, за електроенергією вони не будуть отримувати ніколи компенсацію за отримані послуги. Тобто тут треба вирішувати питання ширше. У рамках Нормандського або Мінського формату треба вирішувати питання компенсації нашому українському підприємству окупованою стороною цієї послуги. Тільки тоді це питання буде вирішене", - зазначила Ольга Бабій. До моменту вирішення питання на законодавчому рівні Кабмін міг би надати кошти і держрезерву, щоб КП "Вода Донбасу" оплатив використану електроенергію.

На думку Ольги Бабій, якщо відключити повністю від електроенергії КП "Вода Донбасу", то автоматично відключається і водопостачання не підконтрольних Україні територій, що загрожує ескалацією конфлікту на Донбасі.

"Треба терміново збирати раду РНБО, яка терміново дасть окремі доручення Верховній Раді, Кабінету Міністрів України, які нормативні документи треба прийняти для того, щоб цю проблему вирішити вже зараз і для того, щоб прийняти рішення, яке дозволить цю проблему вирішити в результаті", - підкреслила Ольга Бабій.

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив забезпечити безперебійне водопостачання на Донбасі, надавши КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача електроенергії". Нагадаємо, порядок отримання статусу захищеного споживача передбачає наявність окремої виділеної лінії подачі електроенергії і наявність фінансових гарантій, про надання таких фінгарантій прем'єр-міністром не згадувалося.

Раніше повідомлялося, що жителі Костянтинівки Донецької області вже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, люди перекривають дороги і мітингують.

Нагадаємо, жителі Донецької області звернулися з петицією до президента Володимира Зеленського з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу". 27 травня без води залишилися шість населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар. Водопостачання з 23 травня припинилося в 16 населених пунктах Донбасу.

Питання водопостачання КП "Вода Донбасу" Кабінет міністрів розглядає з початку квітня 2019 року. Зокрема, Віце-прем'єр-міністр України і Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручила МЕРТ (Міністерство економічного розвитку і торгівлі) надати державну допомогу (фінансування) КП "Компанія "Вода Донбасу" (у підприємства накопичені борги з оплати за використану електроенергію).