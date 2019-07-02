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02 липня 2019, вівторок, 14:06 33
Суспільство 2019-07-02T15:45:02+03:00
Українські Новини
Львівська обладміністрація передала Львівській міськраді повноваження з вивезення сміття з міста

Львівська обладміністрація передала Львівській міськраді повноваження з вивезення сміття з міста

Львівська обласна державна адміністрація передала Львівській міській раді повноваження з вивезення сміття зі Львова з 1 липня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Львівська міська рада прийняла повноваження з вивезення твердих побутових відходів з міста", - сказано в ньому.

Заступник мера Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак повідомив, що ,повернувши повноваження щодо поводження з відходами, мерія буде працювати з діючими перевізниками.

Договори з ними продовжили до 1 жовтня 2019 року.

Перевізникам місто буде відшкодовувати витрати на вивезення твердих побутових відходів на полігони на далекі відстані.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня 2017 року Львівська міська рада передала повноваження з вивезення сміття Львівської обласної державної адміністрації.

Раніше Львівська обладміністрація звернулася з проханням до Львівської міськради передати повноваження з вивезення сміття зі Львова.

12 червня 2017 року мерія Львова звернулася з проханням до Кабінету Міністрів, Львівської обладміністрації та Раді національної безпеки і оборони оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації-за критичної ситуації, що склалася в місті з похованням та вивезенням твердих побутових відходів.

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