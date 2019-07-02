Львівська обладміністрація передала Львівській міськраді повноваження з вивезення сміття з міста

Львівська обласна державна адміністрація передала Львівській міській раді повноваження з вивезення сміття зі Львова з 1 липня 2019 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\n"Львівська міська рада прийняла повноваження з вивезення твердих побутових відходів з міста", - сказано в ньому.\r\nЗаступник мера Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак повідомив, що ,повернувши повноваження щодо поводження з відходами, мерія буде працювати з діючими перевізниками.\r\nДоговори з ними продовжили до 1 жовтня 2019 року.\r\nПеревізникам місто буде відшкодовувати витрати на вивезення твердих побутових відходів на полігони на далекі відстані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці червня 2017 року Львівська міська рада передала повноваження з вивезення сміття Львівської обласної державної адміністрації.\r\nРаніше Львівська обладміністрація звернулася з проханням до Львівської міськради передати повноваження з вивезення сміття зі Львова.\r\n12 червня 2017 року мерія Львова звернулася з проханням до Кабінету Міністрів, Львівської обладміністрації та Раді національної безпеки і оборони оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації-за критичної ситуації, що склалася в місті з похованням та вивезенням твердих побутових відходів.