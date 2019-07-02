"Це називається професіоналізмом", - Гройсман прокоментував старт нового ринку електроенергії

Запуск нового ринку електроенергії, який стартував в Україні 1 липня, дозволив поховати формулу ціноутворення на електроенергію "Роттердам +". Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова" прем'єр-міністр Володимир Гройсман, пише сайт 112.ua.

"Сьогодні офіційний похорон формули "Роттердам+". Я вітаю всіх з цим, тому що впровадження ринку електроенергії дозволило її поховати. Змінювати міг парламент - він цього не зробив. А задача була наша професійна - зробити так, щоб ви нічого не відчули від впровадження ринку, щоб ні на одну гривню для людей не піднялася електроенергія", - заявив Гройсман.

За словами прем'єра, з 1 липня ринок запрацював і вартість електроенергії для українців не підвищена на жодну копійку.

"Це називається професіоналізмом. Я вважаю, що так по кожному питанню і треба діяти: даєш обіцянку - повинен виконувати", - додав Гройсман.

Видання нагадує, що згідно з прийнятим у 2017 році Верховною Радою Законом України "Про ринок електричної енергії", новий оптовий ринок електроенергії повинен був бути введений 1 липня 2019.

Запуск ринку - це зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро в цьому році. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку був запущений з 1 січня 2019 року.