Співпраця з КДБ - не гріх, - Філарет

"Господь допустив радянську безбожну владу, тому церкві треба було жити за її законами", - заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет, повідомляє портал gordonua.com.

"Священики можуть співпрацювати зі спецслужбами, але не повинні зраджувати Бога", - заявив Філарет в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, на телеканалі ZIK.

"Співпраця з КДБ - не гріх ... Якщо Господь цю радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади. Так само, як Господь допустив римську язичницьку владу. Допустив? Які не визнавали істинного Бога і боролися з християнами і мучили їх. А апостол Павло говорить: "Владу слухайте і виконуйте". Тому і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади. Але віру не продавали", - заявив він.

Філарет уточнив, що за віру священики йшли на розстріл і на заслання.

"Коли мене вперше викликали офіцери МГБ, тоді ще і вимагали, щоб я, як священик, відкривав таємницю сповіді. Я сказав, що я не маю права на це, тому що це таємниця сповіді. Витягнув пістолет, поклав на стіл і сказав, що може мене розстріляти. А це було в сталінські часи. А я сказав, що можете розстріляти, для мене це не має значення... Багато єпископів і духовенства так поступали. тобто, не віддавали кесарю боже. Тому владі треба підкорятися будь-якій, якщо Господь її попустив, але боже не віддавати і йти на смерть", - підсумував почесний патріарх.

В інтерв'ю Філарет також заявив, що за радянських часів КДБ СРСР погоджував кандидатури всіх єпископів Російської православної церкви.

20 січня 2019 року Філарет стверджував, що СБУ в справи церкви не втручається.