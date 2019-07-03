Гройсман стверджує, що почав ходити до школи в 2 роки, коли діти ще не вміють говорити

"Я пішов до школи, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, більша частина родини, починаючи з діда - педагоги.

Тоді мене, ще зовсім малюка, мама брала за руку і приводила до школи. Я сідав на останній парті, мама викладала, а я слухав", - написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман.

Голова вітчизняного Уряду також зазначив у дописі, що із самого дитинства не тільки зрозумів, а й відчув, що таке освіта. Що це важка праця для вчителів і фундамент усього наступного життя для дитини. "Намагався завжди запитувати себе, чим я можу допомогти, щоб освіта ставала кращою.", - зізнався прем‘єр.

Володимир Гройсман вважає, що для поліпшення рівня вітчизняної освіти по-перше, важливо повернути повагу до українських вчителів.

"Так сталося, що на початку 90-х, коли життя було достатньо складне, мама вже не могла, працюючи вчителем, забезпечувати для нашої родини нормальне життя. Вона була змушена залишити школу, справу свого життя, і пішла в іншу сферу, щоб заробляти більше грошей. Фактично, уже тоді в країні була зароджена несправедливість", - підкреслив у своєму пості Гройсман.

Також він стверджує, що як тільки прийшов працювати в Парламент, потім в Уряд для нього було вкрай важливо розпочати системні зміни в освіті.

"І ось ми підбиваємо підсумки першого року впровадження #НоваУкраїнськаШкола. У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу.

Усе своє життя я був поруч з освітянами і як би не склалося надалі, вважаю відновлення поваги до вчителя своїм особистим завданням.", - підсумував свій допис Гройсман.