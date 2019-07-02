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02 липня 2019, вівторок, 11:38 38
Силові структури 2019-07-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
Впритул до секретного НДІ: відкрито справу за фактом будівництва ЖК Tetris Hall в центрі Києві

Впритул до секретного НДІ: відкрито справу за фактом будівництва ЖК Tetris Hall в центрі Києві

РК Tetris Hall. Фото: tetrishall.com.ua
РК Tetris Hall. Фото: tetrishall.com.ua

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці при будівництві житлового комплексу "Tetris Hall" поблизу військового Науково-дослідного інституту "Квант" у центрі Києва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що справу розпочато 16 березня за 1 ч. ст. 329 (розголошення держтаємниці) Кримінального кодексу.

"Так, по вул. Ділова, 5 ведеться будівництво багатоквартирного житлового комплексу «Тетріс Холл». Зазначені будівельні роботи здійснюються на прилеглій території ДП НДІ «Квант», який відноситься до підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК)", - йдеться в судових матеріалах.

Згідно наявної інформації, картографічні дані (топографічна зйомка масштабу 1: 500) території, на якій ведуться будівельні роботи мають гриф обмеження доступу "таємно" у зв'язку з розміщенням під нею системи підземних комунікацій НДІ "Квант".

Слідство СБУ вважає, що посадові особи підрядних будівельних організацій, які ведуть будівництво, отримали незаконним чином секретні дані, які в подальшому, без передбаченого дозволу, використовували як підстава для проектування ЖК і отримання необхідної дозвільної документації.

Таким чином, вбачаються ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 328 Кримінального кодексу, які полягають у розголошенні державної таємниці.

Суд дозволив СБУ вилучити необхідні графічні матеріали з грифом «таємно», які зберігаються в режимно-секретному відділі Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

Забудовником ЖК "Тетріс Хол" є компанія "KAN Development", власник якої - колишній перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов.

НДІ "Квант" займається розробкою і виробництвом радіоелектронних систем для бронетехніки та мобільних зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2015 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Ігоря Ніконова.

У листопаді 2017 року девелоперська компанія KAN Development (Київ) почала будівництво 2-ї черги житлового комплексу Tetris Hall в Печерському районі Києва.

Згідно з проектом, 2-я черга передбачає будівництво 2-х 25-поверхових будинків на 341 квартиру.

При цьому дахи обох будинків будуть призначені для відпочинку і дозвілля резидентів.

На одній з дахів розташується басейн, дах другого будинку буде облаштовано BBQ-зоною з мангалами і місцями для спілкування.

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