Українця Станіслава Асєєва внесено до міжнародного списку 10 журналістів, чиї права грубо порушуються та чия доля у небезпеці, - НСЖУ

"Коаліція One Free Press Coalition опублікувала список "10 екстрених ситуацій", до яких у найближчий місяць має бути привернена максимальна увага міжнародної спільноти. Зокрема, надзвичайними є обставини ув'язнення журналіста Станіслава Асєєва, який зник два роки тому в Донецьку". Про таке на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Як інформує Голова НСЖУ, Асєєв був затриманий сепаратистами, що підтримуються Росією на сході України, і зізнався в шпигунських звинуваченнях на російському державному телеканалі, хоча мав явний примус. Існують серйозні побоювання щодо здоров'я Асєєва у в'язниці.

Коаліція Вільної Преси оприлюднює свій ТОП-10 щомісяця. До липневого списку екстрених ситуацій увійшли також справи вбитих журналістів Шамаля Хашогі (автора газети "Вашингтон Пост" по-звірячому вбили у саудівському посольстві в Туреччині) і мексиканки Норми Сарабії (кримінальну оглядачку застрелили неподалік домівки у червні цього року); зниклого ще у листопаді 2017 року танзанійського журналіста Азорі Гванда; арештованих журналістів у Ірані, Індії, Нігерії та інші резонансні справи.

One Free Press Coalition - об'єднання редакторів та видавців, мета якого - привертати увагу до випадків погроз на адресу журналістів. Для цього використовуються редакційні та соціальні платформи учасників коаліції - провідних міжнародних медіа (зокрема, до Коаліції увійшли агентства Рейтерс, Блумберг та Асошиейтед Прес, групи Форбс та Файненшиал Таймс, газета Вашингтон Пост, журнал Тайм та інші ).

"Національна спілка журналістів України так само як і Європейська та Міжнародна федерації журналістів, до яких входить НСЖУ, солідарні у нашій однозначній вимозі - свободу Станіславу Асєєву!", - резюмував Томіленко.