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02 липня 2019, вівторок, 10:32 20
Економіка 2019-07-02T10:41:49+03:00
Українські Новини
На початку року витрати українців зростали швидше, ніж доходи

На початку року витрати українців зростали швидше, ніж доходи

У 1-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 15,5% порівняно з 1-м кварталом 2018 року до 803,436 млрд гривень, витрати – на 20,8% до 852,416 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

Загальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 17,8%, соціальної допомоги та інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,4%, а також прибутку і змішаного доходу - на 18,2%.

Доходи й видатки населення України в 1-му кварталі 2019 року, дані Державної служби статистики:

  млн гривень % до 1-го кв. 2018
Доходи, усього: 803 436 115,5
1. Оплата праці 404 585 117,8
2. Прибуток і змішаний дохід 116 832 118,2
3. Доходи від майна, отримані 14 473 106,8
4. Соціальна допомога, інші поточні й капітальні трансферти, з них: 267 546 111,4
- соціальна допомога 130 361 121,7
- інші поточні трансферти 30 044 118,4
- соціальні трансферти в натурі 107 141 99,5
Витрати й заощадження, усього: 803 436 115,5
1. Купівля товарів і оплата послуг 762 520 120,2
2. Доходи від майна, оплачені 8 913 138,8
3. Поточні податки на прибуток, майно й інші оплачені поточні трансферти, у тому числі: 80 983 125,4
- поточні податки на прибуток, майно й ін. 64 247 121,6
- внески на соціальне страхування 916 155,0
- інші поточні трансферти 15 820 141,6
Заощадження (приріст) –48 980 х
4. Нагромадження нефінансових активів –10 164 х
5. Приріст фінансових активів, з них: –38 816 х
- приріст грошових вкладень і заощаджень у цінних паперах –5 491 х
- заощадження в іноземній валюті 8 995 92,9
- позики, отримані за винятком погашених 6 479 41,6

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці 2018 доходи українців збільшилися більш ніж на 16%.

Тим часом Держбюджет в 2018 недовиконаний за доходами на 8 млрд гривень.

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