На початку року витрати українців зростали швидше, ніж доходи

У 1-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 15,5% порівняно з 1-м кварталом 2018 року до 803,436 млрд гривень, витрати – на 20,8% до 852,416 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

Загальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 17,8%, соціальної допомоги та інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,4%, а також прибутку і змішаного доходу - на 18,2%.

Доходи й видатки населення України в 1-му кварталі 2019 року, дані Державної служби статистики:

млн гривень % до 1-го кв. 2018 Доходи, усього: 803 436 115,5 1. Оплата праці 404 585 117,8 2. Прибуток і змішаний дохід 116 832 118,2 3. Доходи від майна, отримані 14 473 106,8 4. Соціальна допомога, інші поточні й капітальні трансферти, з них: 267 546 111,4 - соціальна допомога 130 361 121,7 - інші поточні трансферти 30 044 118,4 - соціальні трансферти в натурі 107 141 99,5 Витрати й заощадження, усього: 803 436 115,5 1. Купівля товарів і оплата послуг 762 520 120,2 2. Доходи від майна, оплачені 8 913 138,8 3. Поточні податки на прибуток, майно й інші оплачені поточні трансферти, у тому числі: 80 983 125,4 - поточні податки на прибуток, майно й ін. 64 247 121,6 - внески на соціальне страхування 916 155,0 - інші поточні трансферти 15 820 141,6 Заощадження (приріст) –48 980 х 4. Нагромадження нефінансових активів –10 164 х 5. Приріст фінансових активів, з них: –38 816 х - приріст грошових вкладень і заощаджень у цінних паперах –5 491 х - заощадження в іноземній валюті 8 995 92,9 - позики, отримані за винятком погашених 6 479 41,6

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці 2018 доходи українців збільшилися більш ніж на 16%.

Тим часом Держбюджет в 2018 недовиконаний за доходами на 8 млрд гривень.