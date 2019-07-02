На початку року витрати українців зростали швидше, ніж доходи

У 1-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 15,5% порівняно з 1-м кварталом 2018 року до 803,436 млрд гривень, витрати – на 20,8% до 852,416 млрд гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.\r\nЗагальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 17,8%, соціальної допомоги та інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,4%, а також прибутку і змішаного доходу - на 18,2%.\r\nДоходи й видатки населення України в 1-му кварталі 2019 року, дані Державної служби статистики:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nмлн гривень\r\n% до 1-го кв. 2018\r\n\r\n\r\nДоходи, усього:\r\n803 436\r\n115,5\r\n\r\n\r\n1. Оплата праці\r\n404 585\r\n117,8\r\n\r\n\r\n2. Прибуток і змішаний дохід\r\n116 832\r\n118,2\r\n\r\n\r\n3. Доходи від майна, отримані\r\n14 473\r\n106,8\r\n\r\n\r\n4. Соціальна допомога, інші поточні й капітальні трансферти, з них:\r\n267 546\r\n111,4\r\n\r\n\r\n- соціальна допомога\r\n130 361\r\n121,7\r\n\r\n\r\n- інші поточні трансферти\r\n30 044\r\n118,4\r\n\r\n\r\n- соціальні трансферти в натурі\r\n107 141\r\n99,5\r\n\r\n\r\nВитрати й заощадження, усього:\r\n803 436\r\n115,5\r\n\r\n\r\n1. Купівля товарів і оплата послуг\r\n762 520\r\n120,2\r\n\r\n\r\n2. Доходи від майна, оплачені\r\n8 913\r\n138,8\r\n\r\n\r\n3. Поточні податки на прибуток, майно й інші оплачені поточні трансферти, у тому числі:\r\n80 983\r\n125,4\r\n\r\n\r\n- поточні податки на прибуток, майно й ін.\r\n64 247\r\n121,6\r\n\r\n\r\n- внески на соціальне страхування\r\n916\r\n155,0\r\n\r\n\r\n- інші поточні трансферти\r\n15 820\r\n141,6\r\n\r\n\r\nЗаощадження (приріст)\r\n–48 980\r\nх\r\n\r\n\r\n4. Нагромадження нефінансових активів\r\n–10 164\r\nх\r\n\r\n\r\n5. Приріст фінансових активів, з них:\r\n–38 816\r\nх\r\n\r\n\r\n- приріст грошових вкладень і заощаджень у цінних паперах\r\n–5 491\r\nх\r\n\r\n\r\n- заощадження в іноземній валюті\r\n8 995\r\n92,9\r\n\r\n\r\n- позики, отримані за винятком погашених\r\n6 479\r\n41,6\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці 2018 доходи українців збільшилися більш ніж на 16%.\r\nТим часом Держбюджет в 2018 недовиконаний за доходами на 8 млрд гривень.