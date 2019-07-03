Українські футболісти-аматори продемонстрували в нинішньому Чемпіонаті зрілий футбол, - Костюченко

Вітчизняні футбольні клуби з непрофесійним статусом завершили свій черговий футбольний сезон фінальним турніром, який пройшов на центральному стадіоні навчально-тренувального комплексу УАФ імені Віктор Баннікова. Про це Українським Новинам повідомили в Українській асоціації футболу.

"З року в рік вітчизняні футболісти-аматори, об'єднані в Чемпіонат України під егідою Асоціації аматорського футболу України та постійно підтримувані керівництвом УАФ, демонструють більш ніж переконливий рівень гри. І в багатьох матчах нинішнього сезону 2018-19 років ми бачили безкомпромісну боротьбу. Тышить, що розширюється і коло учасників цього турніру", - заявив журналістам по завершенні фінального матчу Чемпіонату ААФУ перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

У фінальному протистоянні представники клубу "ВПК-Агро" з Дніпропетровської області в кінці гри здолали команду "Вікторія" з Сумщини. Підсумковий рахунок матчу - 1:0. Обидві команди пройшли непростий шлях до вирішальної зустрічі. "ВПК-Агро" посів перше місце в груповому турнірі, а в плей-офф вибив "Альянс" і "ЛНЗ-Лебедин". "Вікторія" в групі стала другою, а в раундах на виліт пройшла "Покуття" і ФК "Малинськ". Відзначимо, що представники Дніпропетровщини вперше вийшли до фіналу аматорського чемпіонату, тоді як команда із Сумської області захищала торішній титул.

Привітали переможців та фіналістів перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко, перший віце-президент ААФУ Олександр Каденко, віце-президент ААФУ, президент клубу "Шкіряний м'яч" Андрій Біба.

"Вийшла шикарна гра, - зазначив Вадим Костюченко. - На мій погляд, у фіналі зустрілися два рівних суперника, але Фортуна посміхнулася команді з Дніпропетровської області. Вона вирвала перемогу, якої була гідна. Найбільше ми були вражені тим, що обидва колективи поважали один одного, тепло вітали суперників на церемонії нагородження. Було велике свято аматорського футболу. Хочу побажати чемпіонам удачі в професійному футболі, щоб вони так само вдало представляли свій край серед професіоналів, як вони це робили в чемпіонаті України серед любителів".

Слід нагадати, що змагання на рівні аматорських клубів були організовані в СРСР ще в середині 50-х років ХХ століття. У 1957 році, у зв'язку з черговою реформою всесоюзного футболу, було прийнято рішення про проведення змагань серед колективів фізичної культури (КФК). У 1959 році пройшов перший розіграш Кубка УРСР серед КФК. Старт першого чемпіонату серед колективів фізкультури було дано в 1964 році. Змагання колективів фізкультури мали грандіозну масовість. Практично в кожному місті чи селі була своя команда, яка брала участь в турнірі хоча б районного рівня.

Головною ж нагородою для переможців Чемпіонату серед аматорських команд України є можливість перейти на професійний рівень і змагатися в другій лізі першості країни.