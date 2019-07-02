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02 липня 2019, вівторок, 09:21 381
Економіка 2019-07-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
Спроби зупинити введений ринок електроенергії несуть великі ризики, - Олександр Рогозін

Спроби зупинити введений ринок електроенергії несуть великі ризики, - Олександр Рогозін

Скасування нової моделі ринку електроенергії або його саботаж несе великі ризики. Про це заявив віце-президент Першої енергетичної асоціації України Олександр Рогозін в інтерв'ю виданню "Енергореформа".

"Мені здається, існує ризик, що після 1 липня у влади буде спокуса не проводити роботу над помилками і виправляти їх, а взагалі спробувати "згорнути" реформу. Особливо, якщо станеться якась серйозна накладка, буде на що нарікати, і з'явиться політичне бажання "повернути стабільність". Зараз про перенесення не говорять, оскільки йде виборча кампанія, але після її завершення питання може виникнути. Думаю, що в такому випадку буде ще гірше. Проблем і ризиків тільки додасться", - заявив Рогозін.

Віце-президент Першої енергоасоціаціі також порадив учасникам ринку і владі моніторити ситуацію, щоб оперативно виявляти проблеми і міняти законодавство. А також, при можливості, зняти достроково обмеження, введені на перехідний період роботи ринку.

"Хотілося б, щоб усі учасники ринку та інші зацікавлені особи усвідомили, що потрібно не розгойдувати човен, а шукати рішення проблем. Якщо навіть кожен платіж в новому ринку може бути оскаржений, чи потрібно? Чи не дальновидніше набратися терпіння і шукати порозуміння і компроміс. Потрібно моніторити ситуацію і оперативно вносити зміни в ринкові документи. Якщо через 3 місяці ми побачимо, що на ринку учасники поводяться адекватно, ймовірно, потрібно буде зняти або пом'якшити цінові обмеження. Адже якщо не буде дійсно ринкової ціни, ніхто не буде вести себе ринковим чином... У постачальників теж не буде повноцінної конкуренції, якщо генерація буде "затиснута", - вважає Рогозін.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України "Про ринок електроенергії". Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету ЕС, а також умовою співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЕС.

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