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  • Ігри фінальної частини турніру ДЮФЛУ показали гарні перспективи для розвитку вітчизняного футболу, - Костюченко
02 липня 2019, вівторок, 08:46 20 Прес-реліз
Спорт 2019-07-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
Ігри фінальної частини турніру ДЮФЛУ показали гарні перспективи для розвитку вітчизняного футболу, - Костюченк

Ігри фінальної частини турніру ДЮФЛУ показали гарні перспективи для розвитку вітчизняного футболу, - Костюченко

У Києві пройшли фінальні ігри першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України у віковій категорії U-15. У драматичній боротьбі юні вихованці футбольної академії донецького "Шахтаря" з рахунком 3:2 обіграли однолітків з львівських "Карпат". Про це Українським Новинам повідомили в Українській асоціації футболу.

Напевне одними з найбільш уважних глядачів вирішального турніру молодих футболістів були керівники УАФ та наставники юнацьких і молодіжних збірних команд України.

"Завершився черговий міжнародний футбольний сезон. Наші гравці подорослішали. І, відповідно переходять у збірні, старші за віком. Переглянувши матчі першості ДЮФЛУ та поспілкувавшись з наставниками наших збірних команд, ми прийшли до висновку про непогані перспективи розвитку гри №1 в Україні: нам є кого залучати до виступів у збірних", - поділився з журналістами своїми враженнями від матчів дитячо-юнацької ліги перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

У грі за 3-є місце "Скала" з Моршина поступилася вихованцям академії столичного "Динамо" з рахунком 0:2.

Після фінального матчу індивідуальними нагородами були відзначені: кращий воротар - Денис Барченко ("Шахтар"), кращий захисник - Богдан Слюбик ("Карпати"), кращий півзахисник - Іван Лосенко ("Шахтар"), кращий нападник - Ігор Горбач ("Динамо"), кращий гравець фінальної частини - Олег Пушкарьов ("Шахтар").

На урочистій церемонії нагородження учасників вітали перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, головний тренер збірної України U-15 Сергій Нагорняк та тренер із фізпідготовки юнацької збірної України U-20, яка нещодавно стала чемпіоном світу, В'ячеслав Руженцев.

"Вітаю всіх учасників фіналу та вболівальників на головному стадіоні юнацьких збірних України, НТК імені Баннікова, - сказав Вадим Костюченко. - Хочу побажати нашим футболістам те саме, що казав хлопцям зі збірної України Олександра Петракова, які нещодавно стали чемпіонами світу, два роки тому: працюйте кожної хвилини, мрійте - і ви обов’язково досягнете своєї мрії в ім’я вашого клубу та нашої країни", - зазначив вітаючи юних футболістів Вадим Костюченко.

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