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02 липня 2019, вівторок, 09:01 378
Економіка 2019-07-02T11:00:03+03:00
Українські Новини
Після старту реформи енергетика України нарешті перестала працювати в ручному режимі, - нардеп

Після старту реформи енергетика України нарешті перестала працювати в ручному режимі, - нардеп

C 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії. Таким чином енергетика нарешті перестала працювати в ручному режимі. Так прокоментував старт реформи в енергетичному секторі народний депутат України Сергій Сажко.

"Стартували вчасно - з 1 липня - і цим самим країна показала, що виросла і може робити реформи, які працюють. По-друге, енергетика нарешті перестала працювати в ручному режимі. Йде формування ринкових цін, це позитивно позначиться на всіх галузях. Ціна для населення не змінюється, залишається фіксованою", - підкреслив народний депутат.

За словами Сажка енергосистема України працює в стабільному режимі.

"У мене є інформація, що коли відбулися торги на добу вперед, то ціна е/е впала на 13%. Ціна атомної генерації збільшилася, зменшилася ціна теплової, а ціна гідроенергії - зросла. А в цілому ціна на ринку впала на 15%. Були невеликі збої на місцях, але їх швидко нівелювали, на ситуацію вони не вплинули. Тобто ті прогнози, що буде колапс з поставками, вони не зправдилися", - зазначив народний депутат.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році. Результати перших торгів свідчать про успішний старт енергореформи. Таку думку висловив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов. За його словами, протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е, персонал "Оператора ринку", що відповідає за функціонування РСВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е.

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