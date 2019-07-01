ГПУ заочно повідомила про підозру "голові "ЛНР" Пасічнику

Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру "голові" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Леоніду Пасічнику.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.\r\nСлідством встановлено, що 25 листопада 2017 року Пасічник незаконно очолив терористичну організацію "ЛНР".\r\n"Зазначена особа умисно вчиняє дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України керує терористичною організацією "ЛНР", - зазначає Сарган.\r\nВона також нагадала, що стосовно Пасічника вже раніше було спрямовано обвинувальний висновок у суд.\r\n"Голові" ЛНР повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних злочинів за 1 ч. ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна ввела санкції проти помічника Путіна і "голови "ЛНР" Пасічника.\r\nРаніше ЄС ввів санкції проти "глави ЛНР" Пасічника.