"Дарниця" увійшла в Європейську Бізнес Асоціацію

ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) стала членом Європейської Бізнес Асоціації (European Business Assosiation – EBA).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нашим головним завданням у співпраці з ЕВА ми бачимо участь у вирішенні питань, важливих для інвестиційного клімату країни і розвитку української фармацевтичної індустрії", – наводить прес-служба слова Дмитра Шимківа, голови ради директорів Darnitsa Group.

"Дарниця" також повідомляє, що її фахівці увійдуть до складу комітетів ЕВА.

Європейська Бізнес Асоціація – одне з найбільших об'єднань бізнесу в Україні. ЕВА працює 20 років, в неї входять близько 1000 українських і міжнародних компаній з 59 країн світу. Серед завдань ЕВА – допомога в налагодженні партнерських відносин з урядом та встановленні ділових зв'язків з міжнародними та українськими компаніями.

ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засновано в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується в 16 країн світу. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефіціаром компанії є сім'я Загорій.

Фармацевика України зростає в середньому на 11% на рік, що втричі швидше, ніж економіка України в цілому. Галузь створює 0,83% ВВП країни та забезпечує 24 млрд грн доданої вартості.