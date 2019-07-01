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01 липня 2019, понеділок, 19:19 159
Верховна Рада і партії 2019-07-01T20:15:02+03:00
Українські Новини
Разумков пообіцяв прибрати Михайла Соколова зі списку "Слуги народу", якщо підтвердиться його російське громад

Разумков пообіцяв прибрати Михайла Соколова зі списку "Слуги народу", якщо підтвердиться його російське громадянство – ЗМІ

Михайло Соколов. Фото: censor.net.ua
Михайло Соколов. Фото: censor.net.ua

Політична партія "Слуга народу" перевіряє інформацію про російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради України під №99 у виборчому списку партії.

Про це в інтерв'ю "Цензор.net" повідомив голова "Слуги народу" Дмитро Разумков.

"Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймериз", — сказав Разумков.

Нагадаємо, Соколов не єдиний кандидат від "Слуга народу", до якого у ЗМІ та громадськості виникли питання. Наприклад, під №78 у списку йде Ольга Кавун — разом з батьком вона володіє ресторанним бізнесом на території анексованого Криму. Крім того, Кавун доводиться кумою синові колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки Артема.

"У нас такий список, що з будь-якого питання ми зможемо знайти компетентну думку. Крім того, ми завжди готові комунікувати з людьми ззовні та отримувати консультації", — запевнив Разумков.

Раніше через суспільний резонанс зі списку "Слуги народу" вибув Дмитро Співак, якого називають наближеним до Віктора Медведчука.

Нагадаємо, про паспорт Михайла Соколова у своєму відеоблозі розповів одеський активіст Сергій Стерненко. У 2001 році кандидат у нардепи отримав внутрішній російський паспорт, а в 2016 році — через 2 роки після анексії Криму та початку збройної агресії Росії проти України на Донбасі — закордонний паспорт Ромійської Федерації (РФ). Ці дані підтверджує Федеральна податкова служба РФ.

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