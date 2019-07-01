Разумков пообіцяв прибрати Михайла Соколова зі списку "Слуги народу", якщо підтвердиться його російське громадянство – ЗМІ

Політична партія "Слуга народу" перевіряє інформацію про російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради України під №99 у виборчому списку партії.\r\nПро це в інтерв'ю "Цензор.net" повідомив голова "Слуги народу" Дмитро Разумков.\r\n"Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймериз", — сказав Разумков.\r\nНагадаємо, Соколов не єдиний кандидат від "Слуга народу", до якого у ЗМІ та громадськості виникли питання. Наприклад, під №78 у списку йде Ольга Кавун — разом з батьком вона володіє ресторанним бізнесом на території анексованого Криму. Крім того, Кавун доводиться кумою синові колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки Артема.\r\n\r\n\r\n"У нас такий список, що з будь-якого питання ми зможемо знайти компетентну думку. Крім того, ми завжди готові комунікувати з людьми ззовні та отримувати консультації", — запевнив Разумков.\r\nРаніше через суспільний резонанс зі списку "Слуги народу" вибув Дмитро Співак, якого називають наближеним до Віктора Медведчука.\r\nНагадаємо, про паспорт Михайла Соколова у своєму відеоблозі розповів одеський активіст Сергій Стерненко. У 2001 році кандидат у нардепи отримав внутрішній російський паспорт, а в 2016 році — через 2 роки після анексії Криму та початку збройної агресії Росії проти України на Донбасі — закордонний паспорт Ромійської Федерації (РФ). Ці дані підтверджує Федеральна податкова служба РФ.