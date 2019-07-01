Разумков пообіцяв прибрати Михайла Соколова зі списку "Слуги народу", якщо підтвердиться його російське громадянство – ЗМІ

Разумков пообіцяв прибрати Михайла Соколова зі списку "Слуги народу", якщо підтвердиться його російське громад

Політична партія "Слуга народу" перевіряє інформацію про російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради України під №99 у виборчому списку партії.

Про це в інтерв'ю "Цензор.net" повідомив голова "Слуги народу" Дмитро Разумков.

"Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймериз", — сказав Разумков.

Нагадаємо, Соколов не єдиний кандидат від "Слуга народу", до якого у ЗМІ та громадськості виникли питання. Наприклад, під №78 у списку йде Ольга Кавун — разом з батьком вона володіє ресторанним бізнесом на території анексованого Криму. Крім того, Кавун доводиться кумою синові колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки Артема.

"У нас такий список, що з будь-якого питання ми зможемо знайти компетентну думку. Крім того, ми завжди готові комунікувати з людьми ззовні та отримувати консультації", — запевнив Разумков.

Раніше через суспільний резонанс зі списку "Слуги народу" вибув Дмитро Співак, якого називають наближеним до Віктора Медведчука.

Нагадаємо, про паспорт Михайла Соколова у своєму відеоблозі розповів одеський активіст Сергій Стерненко. У 2001 році кандидат у нардепи отримав внутрішній російський паспорт, а в 2016 році — через 2 роки після анексії Криму та початку збройної агресії Росії проти України на Донбасі — закордонний паспорт Ромійської Федерації (РФ). Ці дані підтверджує Федеральна податкова служба РФ.