Ціни на електроенергію у новому ринку залишаються стабільними, – D.Trading

Директор з управління портфелем енергоресурсів D.Trading Дмитро Маляр заявив, що виходячи з прогнозу погодних умов та балансу попиту та пропозиції на ринку електроенергії, у другій половині тижня ціни в об’єднаній енергосистемі України будуть стабільними з незначним коригуванням до показників 159-161 коп/кВтг.

Про це він повідомив на сторінці компанії у соціальній мережі Facebook, прокоментуючи 2-й день роботи нового ринку електроенергії.

"Сьогодні на платформі Оператора ринку відбулися другі торги на ринку на добу наперед, а саме на 02 липня. У порівнянні з 1 липня обсяг торгів в ОЕС України збільшився до 158,1 млн кВтг (+4,7%). Таке збільшення попиту зумовлене погодними умовами, а саме прогнозованим підвищенням температури у наступні кілька днів. Як наслідок, у денній зоні ціна незначно збільшилася і відбулася корекція цінового індикатору ринку ОЕС України до 163,1 коп/кВтг (+2,3%). На ціну також вплинуло і бажання гравців ринку закрити свої торгівельні позиції саме на ринку на добу наперед", - написав Маляр.

За словами Дмитра Маляра, обсяг торгів в острові БуТЕС на 2 липня також збільшився на 12% до 10,6 млн кВтг, ціна на цьому сегменті ринку знизилася до 170,6 коп/кВтг (-4,1%). "Ще однією важливою подією цього дня стало те, що в Бурштинський острів розпочато імпорт електроенергії зі Словаччини та Угорщини. Це стало можливим тільки завдяки старту нового формату ринку. Я особисто щиро вітаю наших колег "по цеху" "ЕРУ Трейдінг" з цією подією і вважаю, що це значно підвищить рівень конкуренції на ринку. Наша компанія також має плани розпочати імпорт електроенергії вже в липні з подальшим активним розвитком цього напрямку нашої діяльності у наступні місяці", - зазначив він.

Як повідомлялося, 1 липня під виконання прийнятого в квітні 2017 року закону "Про ринок електроенергії" в Україні запущений новий оптовий ринок електроенергії, що передбачає перехід від роботи за моделлю єдиного покупця до конкурентного ринку за європейськими правилами.