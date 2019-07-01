"Фармак" очікує від Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" очікує від Президента Володимира Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини.\r\nПро це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.\r\n"Найголовніше, хотілося б, щоб була проведена патентна реформа, щоб не довелося виводити дослідження і тим самим науковий потенціал з України. Ми сьогодні через патентне обмеження переносимо розробку одного продукту до Франції, хоча у нас в лабораторії працює 150 вчених міжнародного рівня, є шикарне обладнання, є технічна база світових виробників. Прикро - інвестували в Україну, в людей, обладнання, а доводиться робити дослідження за кордоном", - сказав він.\r\nТакож, за словами Костюка, необхідно впровадити страхову медицину.\r\n"У нас кожен співробітник в "Фармак" застрахований, Кожен роботодавець повинен платити прозору заробітну плату, страхувати своїх працівників, щоб люди почували себе соціально захищеними і тоді поступово економіка запрацює", - зазначив він.\r\nКостюк зазначив, що є багато питань, в яких владі необхідно прислухатися до бізнесу.\r\n"Наприклад, зіткнулися з проблемою - закінчуються електронні ліміти на перерахування грошей за кордон, а у нас в 4 країнах є представництва і ми їх повинні фінансувати. Це серйозне питання і ми звернулися в Міністерство економічного розвитку і торгівлі, в НБУ, і вже півтора місяці не можемо вирішити цю проблему", - зазначив він.\r\nЗа словами Костюка необхідно, щоб органи влади були більш мобільними, гнучкими, були більш зрозумілі правила гри для всіх, але цього можна досягти через судову реформу, зрозумілий вектор розвитку, боротьбу з корупцією.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.\r\nВ 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.\r\nПродукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.\r\nНа підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.\r\n14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.\r\nЗ 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.\r\nКомпанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".