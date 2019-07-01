"Фармак" очікує від Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" очікує від Президента Володимира Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Найголовніше, хотілося б, щоб була проведена патентна реформа, щоб не довелося виводити дослідження і тим самим науковий потенціал з України. Ми сьогодні через патентне обмеження переносимо розробку одного продукту до Франції, хоча у нас в лабораторії працює 150 вчених міжнародного рівня, є шикарне обладнання, є технічна база світових виробників. Прикро - інвестували в Україну, в людей, обладнання, а доводиться робити дослідження за кордоном", - сказав він.

Також, за словами Костюка, необхідно впровадити страхову медицину.

"У нас кожен співробітник в "Фармак" застрахований, Кожен роботодавець повинен платити прозору заробітну плату, страхувати своїх працівників, щоб люди почували себе соціально захищеними і тоді поступово економіка запрацює", - зазначив він.

Костюк зазначив, що є багато питань, в яких владі необхідно прислухатися до бізнесу.

"Наприклад, зіткнулися з проблемою - закінчуються електронні ліміти на перерахування грошей за кордон, а у нас в 4 країнах є представництва і ми їх повинні фінансувати. Це серйозне питання і ми звернулися в Міністерство економічного розвитку і торгівлі, в НБУ, і вже півтора місяці не можемо вирішити цю проблему", - зазначив він.

За словами Костюка необхідно, щоб органи влади були більш мобільними, гнучкими, були більш зрозумілі правила гри для всіх, але цього можна досягти через судову реформу, зрозумілий вектор розвитку, боротьбу з корупцією.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".