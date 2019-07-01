підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • "Фармак" очікує від Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини
01 липня 2019, понеділок, 18:10 19
Економіка 2019-07-01T19:30:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" очікує від Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини

"Фармак" очікує від Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" очікує від Президента Володимира Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Найголовніше, хотілося б, щоб була проведена патентна реформа, щоб не довелося виводити дослідження і тим самим науковий потенціал з України. Ми сьогодні через патентне обмеження переносимо розробку одного продукту до Франції, хоча у нас в лабораторії працює 150 вчених міжнародного рівня, є шикарне обладнання, є технічна база світових виробників. Прикро - інвестували в Україну, в людей, обладнання, а доводиться робити дослідження за кордоном", - сказав він.

Також, за словами Костюка, необхідно впровадити страхову медицину.

"У нас кожен співробітник в "Фармак" застрахований, Кожен роботодавець повинен платити прозору заробітну плату, страхувати своїх працівників, щоб люди почували себе соціально захищеними і тоді поступово економіка запрацює", - зазначив він.

Костюк зазначив, що є багато питань, в яких владі необхідно прислухатися до бізнесу.

"Наприклад, зіткнулися з проблемою - закінчуються електронні ліміти на перерахування грошей за кордон, а у нас в 4 країнах є представництва і ми їх повинні фінансувати. Це серйозне питання і ми звернулися в Міністерство економічного розвитку і торгівлі, в НБУ, і вже півтора місяці не можемо вирішити цю проблему", - зазначив він.

За словами Костюка необхідно, щоб органи влади були більш мобільними, гнучкими, були більш зрозумілі правила гри для всіх, але цього можна досягти через судову реформу, зрозумілий вектор розвитку, боротьбу з корупцією.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".

Більше новин про: Фармак Володимир Костюк

Архів
Новини
Голова ЦВК заявила про інформаційні атаки на його членів 20:30
"Дарниця" увійшла в Європейську Бізнес Асоціацію 20:07
На Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені 19:54
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
У Дніпрі шукають вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах 19:32
більше новин
Прожитковий мінімум та соцвиплати виростуть з липня: на скільки і для кого 23:52
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня 06:00 Карта
В Україну на Sea Breeze-2019 йде есмінець США з Tomahawk на борту 08:03
більше новин
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі 22:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok