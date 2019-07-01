Перший український міжнародний банк (ПУМБ) випустив єдину картку для будь-яких виплат - "всеКАРТА".

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Ще ніколи користуватися платіжною карткою не було так просто і вигідно - обслуговування, переказ коштів, зняття готівки в будь-яких банкоматах - на все комісія 0%", - йдеться в ньому.

"ВсеКАРТА" підходить для всього: щоб отримувати зарплату, стипендію, пенсію або соціальні виплати; а також, щоб отримувати перекази від інших користувачів - друзів, знайомих, партнерів.

Крім того, легко можна переказати гроші з "всеКАРТА" на картку будь-якого іншого банку ПУМБ online безкоштовно.

В межах України картою можна безкоштовно розплачуватися в супермаркетах, транспорті, магазинах, закладах харчування та відпочинку, оплачувати покупки в інтернеті тощо.

"Банківські продукти завжди були дуже складними - з безліччю тарифів і складних розрахунків. Клієнтам, які частіше переказують гроші, пропонували один тариф, тим, кому потрібно знімати готівку - інший. Скільки потреб - стільки і тарифів, у яких клієнту було дуже складно розібратися. Як наслідок - він був змушений відкривати одночасно кілька карток. ПУМБ позбавив клієнтів необхідності розбиратися зі складними тарифами і відкривати зайві картки, запропонувавши єдину картку "всеКАРТА". Ми прибрали комісії за всіма основними операціям та максимально спростили умови користування - це дійсно великий крок на зустріч саме клієнтам, яким буде легко запам'ятати: для всіх їхніх потреб - одна картка з простими умовами "всеКАРТА", - прокоментував Дмитро Поліщук, директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.

Комісія за перекази з мобільного застосунку ПУМБ Online на картки інших банків становить 0%.

Також без переплат через інтернет-банкінг з карти "всеКАРТА" можна оплачувати комунальні платежі і поповнювати мобільний.

Комісія за будь-яке поповнення та зняття готівки з картки також становить 0%.

Хто віддає перевагу безготівковим розрахункам, зможуть отримувати 12% річних у гривні на залишок на карті.

Для цього в мобільному застосунку ПУМБ Online в декілька кліків потрібно відкрити депозит до запитання "Вільний".

Особливість депозиту в тому, що поповнювати і знімати гроші з нього можна в будь-який момент 24/7 без втрати відсотків.

Оформлення та обслуговування картки безкоштовне.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% ПУМБу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами