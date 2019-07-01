Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує збільшити частку експортних продажів до 40% до 2025 року.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"У 2018 році наша частка експорту склала 22,8%, у 2017 році частка експорту була трохи вище, але були проблеми і з Узбекистаном, і ми припинили співпрацювати з Росією. Ми сьогодні готові замінити продажі в Росію іншими ринками, але це не тільки ринки СНД, це і ринки ЄС, Азії, країн Середнього Сходу, Північної Африки", - сказав він.

Також, за словами Костюка, у компанії є плани по виходу на американський ринок з проходженням інспекції FDA.

Він зазначив, що за підсумками 2019 року компанія очікує зростання експортних продажів, зокрема в країнах СНД на 23%, по іншим країнам - на 33%.

"Експорт в грошовому вираженні плануємо отримати в розмірі 1,8-2 млрд гривень і 24-25% частку експортних продажів. До 2025 року ми маємо намір збільшити її до 40% від загального обороту", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".