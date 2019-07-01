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01 липня 2019, понеділок, 16:25 181
Верховна Рада і партії 2019-07-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
За найближчі півроку Україні потрібно виплатити $6 млрд держборгу, – Льовочкін

За найближчі півроку Україні потрібно виплатити $6 млрд держборгу, – Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Льовочкін, коментуючи дані про те, що за перші 4 місяці 2019 року державний борг зріс на 1,5 млрд доларів, або майже на 2%, досягнувши 79,82 млрд доларів, повідомив, що боргове навантаження на бюджет та економіку України досягло критичної позначки та продовжує збільшуватися.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Льовочкіна.

"Держборг становить уже майже 80 млрд доларів, і зростання на 1,5 млрд за 4  місяці відбувається через те, що уряд друкує ОВДП для наповнення бюджету. В результаті борговий зашморг на шиї України затягується ще сильніше", – заявив Сергій Льовочкін.

За його словами, за перші чотири місяці витрати на обслуговування держборгу склали 39 млрд гривень, або 13,2% видатків загального фонду держбюджету, тобто лише на виплату відсотків за державним боргом пішла більше ніж кожна 8-ма гривня в бюджеті. При цьому сумарні витрати на погашення та обслуговування держборгу можна порівняти з 51% всіх видатків бюджету.

"У нинішній ситуації зберігаються валютні ризики рефінансування держборгу. У час, що залишився до кінця року, Україні необхідно погасити лише валютних боргів на суму близько 6 млрд доларів з наступним піком виплат, а саме у вересні – 1,9 млрд доларів. Золотовалютні резерви на тлі пікових виплат в травні (погашення 1 млрд доларів єврооблігацій) вже знизилися на 1,2 млрд – до 19,3 млрд доларів. У такій ситуації не дивно, що почали висловлюватися думки про дефолт. Його можна уникнути, але лише одним шляхом – через максимально сприятливі умови для економіки. Іншого шляху виходу з боргової петлі немає", – підсумував Сергій Льовочкін.

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