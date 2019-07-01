Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує отримати реєстрацію ліків у Швеції, Великобританії, Португалії в 2019 році.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

За його словами, на даний момент в загальній частці продажів продукції компанії за кордоном ключовим для "Фармака" є ринок Узбекистану, при цьому йде активна робота з пошуку нових ринків збуту.

"Що ми будемо розвивати у майбутньому? Це Європа, ринки СНД - ми тільки посилюємо там присутність, в Узбекистані ми компанія-виробник №3 на загальному ринку фрамвиробників. Будемо розвивати Азію, нам цікавий В'єтнам та інші країни, можливо Алжир, Туніс, Єгипет. Європа, зокрема подали продукцію на реєстрацію до Швеції, Великобританії, Португалії і плануємо отримати реєстрацію наших продуктів у цих країнах протягом 2019 року", - сказав Костюк.

За його словами, продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, і вона не відрізняється від тієї, яка виробляється і продається в Україні,

"Це ті ж самі лінії, ті ж самі підходи до виробництва, та ж сировина, ті ж параметри якості. Дуже багато контрагентів, з якими ми в листуванні -тисячі компаній зацікавлені у співпраці з нами, залишається обрати правильний продукт і правильного контрагента. Ми з усім світом ведемо переговори, але є низка питань і зобов'язань, які певний партнер готовий на себе взяти", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".