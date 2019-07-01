"Фармак" відзначає позитивний вплив державних реформ на фармринок

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" відзначає позитивний вплив державних реформ на фармацевтичний ринок.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Складно говорити про конкуренцію, ринок на сьогодні дуже живий, відновлюється після кризи і кількість активних компаній все більше і більше. А це означає, що ринок стає більш вимогливим. Велику роль в минулому році відіграла держава своїми реформами - стали більш прозорими правила гри, з'явилася програма з реімбурсації, яка в 2018 році добре себе проявила, почав діяти Національний перелік ліків, з'явилося зрозуміле, прозоре фінансування держзакупівель. Тому ми оцінюємо вплив держави дійсно позитивно", - сказав він.

За словами Костюка, вплив держави, тобто частка її коштів на ринку зросла за останні роки, ринок став більш цивілізований.

"У програмі реімбурсації ми найбільш активні, найбільші зараз і плануємо продовжувати присутність, розвивати молекули, яких у нас зараз немає. Ми розуміємо, що ці ліки необхідні нашим співвітчизникам", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".