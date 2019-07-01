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01 липня 2019, понеділок, 16:08 23
Економіка 2019-07-01T18:00:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" відзначає позитивний вплив державних реформ на фармринок

"Фармак" відзначає позитивний вплив державних реформ на фармринок

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" відзначає позитивний вплив державних реформ на фармацевтичний ринок.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Складно говорити про конкуренцію, ринок на сьогодні дуже живий, відновлюється після кризи і кількість активних компаній все більше і більше. А це означає, що ринок стає більш вимогливим. Велику роль в минулому році відіграла держава своїми реформами - стали більш прозорими правила гри, з'явилася програма з реімбурсації, яка в 2018 році добре себе проявила, почав діяти Національний перелік ліків, з'явилося зрозуміле, прозоре фінансування держзакупівель. Тому ми оцінюємо вплив держави дійсно позитивно", - сказав він.

За словами Костюка, вплив держави, тобто частка її коштів на ринку зросла за останні роки, ринок став більш цивілізований.

"У програмі реімбурсації ми найбільш активні, найбільші зараз і плануємо продовжувати присутність, розвивати молекули, яких у нас зараз немає. Ми розуміємо, що ці ліки необхідні нашим співвітчизникам", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".

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