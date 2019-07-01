підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 липня 2019, понеділок, 15:43 381
Економіка 2019-07-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"

В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"

Дія формули "Роттердам+" припинилася з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.

У серпні 2018 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала формулу ціноутворення на електроенергію "Роттердам+".

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП.

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили силу, цілий низка нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики.

У переліку документів, які скасували, постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року "Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії", більш відома під назвою "Роттердам+".

Це рішення НКРЕКП пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Нагадаємо, починаючи з 2016-го року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулюється за формулою "Роттердам+".

Вона була запроваджена у зв’язку зі втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.

Після окупації Донбасу більшість шахт із  антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС, опинилася на непідконтрольній території.

Тому, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП. У Нацкомісії тоді заявляли, що така методика розрахунку має усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та дозволить Україні накопичувати достатньо вугілля до зими.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну".

Формула "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля.

Більше новин про: Роттердам+

Архів
Новини
"Фармак" очікує від Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини 18:10
Наслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando Carranza
Фото дня: У спекотній Мексиці випало 1,5 метра граду 18:07
Ціни на електроенергію у новому ринку залишаються стабільними, – D.Trading 17:58
Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного 17:38
Сміття, витягнене з океану. Скріншот/DAILY HOT NEWS
Відео дня: 40 тонн сміття дістали з Тихого океану за допомогою супутникових технологій 17:33
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Прожитковий мінімум та соцвиплати виростуть з липня: на скільки і для кого 23:52
Спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня 06:00 Карта
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+" 15:43
більше новин
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі 22:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok