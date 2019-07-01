підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 липня 2019, понеділок, 15:30 18
Економіка 2019-07-01T18:00:04+03:00
Українські Новини
У 2019 "Фармак" планує збільшити прибуток на 24% до 1,3 млрд гривень

У 2019 "Фармак" планує збільшити прибуток на 24% до 1,3 млрд гривень

У 2019 році порівняно з 2018 роком великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує збільшити чистий прибуток на 24%, або на 250 млн гривень до 1,3 млрд гривень.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Плануємо в цьому році прирости майже на 22% в продажах і близько 1,3 млрд гривень отримати чистого прибутку, відповідно до нашого бізнес-плану, але все залежить від кон'юнктури ринку, від ціноутворення та інших факторів. Сума здається такою величезною - 1,3 млрд гривень, але в цьому році ми плануємо інвестувати в наш розвиток 1 млрд гривень - в нові виробничі потужності, нові робочі місця, інфраструктурні об'єкти, автоматизацію нашого виробництва, автоматизацію бізнес-процесу, оновлення автопарку і так далі", - сказав він.

За словами Костюка, в минулому році інвестиції в розвиток компанії склали 834 млн гривень.

"В кінці року запустили пігулкове виробництво, відкрили пілотну біотехнологічну ділянку, зробили реконструкцію деяких приміщень контролю якості. Також займаємося нашими інфраструктурними об'єктами, наприклад, у нас в Одеській області в місті Затока є база відпочинку "Смуглянка". Близько 7-8 років тому ми там побудували житловий комплекс і сьогодні він дуже популярний. У 2018 року ми відкрили на нашому основному виробництві столову і сьогодні там їжа високого рівня", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".

Більше новин про: Фармак Володимир Костюк

Архів
Новини
"Фармак" очікує від Зеленського сприяння проведенню патентної реформи і впровадження страхової медицини 18:10
Наслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando Carranza
Фото дня: У спекотній Мексиці випало 1,5 метра граду 18:07
Ціни на електроенергію у новому ринку залишаються стабільними, – D.Trading 17:58
Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного 17:38
Сміття, витягнене з океану. Скріншот/DAILY HOT NEWS
Відео дня: 40 тонн сміття дістали з Тихого океану за допомогою супутникових технологій 17:33
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Прожитковий мінімум та соцвиплати виростуть з липня: на скільки і для кого 23:52
Спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня 06:00 Карта
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+" 15:43
більше новин
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі 22:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok