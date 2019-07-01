У 2019 "Фармак" планує збільшити прибуток на 24% до 1,3 млрд гривень

У 2019 році порівняно з 2018 роком великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує збільшити чистий прибуток на 24%, або на 250 млн гривень до 1,3 млрд гривень.\r\nПро це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.\r\n"Плануємо в цьому році прирости майже на 22% в продажах і близько 1,3 млрд гривень отримати чистого прибутку, відповідно до нашого бізнес-плану, але все залежить від кон'юнктури ринку, від ціноутворення та інших факторів. Сума здається такою величезною - 1,3 млрд гривень, але в цьому році ми плануємо інвестувати в наш розвиток 1 млрд гривень - в нові виробничі потужності, нові робочі місця, інфраструктурні об'єкти, автоматизацію нашого виробництва, автоматизацію бізнес-процесу, оновлення автопарку і так далі", - сказав він.\r\nЗа словами Костюка, в минулому році інвестиції в розвиток компанії склали 834 млн гривень.\r\n"В кінці року запустили пігулкове виробництво, відкрили пілотну біотехнологічну ділянку, зробили реконструкцію деяких приміщень контролю якості. Також займаємося нашими інфраструктурними об'єктами, наприклад, у нас в Одеській області в місті Затока є база відпочинку "Смуглянка". Близько 7-8 років тому ми там побудували житловий комплекс і сьогодні він дуже популярний. У 2018 року ми відкрили на нашому основному виробництві столову і сьогодні там їжа високого рівня", - зазначив він.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.\r\nВ 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.\r\nПродукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.\r\nНа підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.\r\n14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.\r\nЗ 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.\r\nКомпанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".