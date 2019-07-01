"Швидка допомога" повинна приїжджати на кожен виклик, – Бойко

Кандидат у прем'єр-міністри від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, коментуючи ситуацію в медичній сфері, заявив, що "швидка медична допомога" повинна максимально швидко приїжджати на кожен виклик. Некомплект лікарів в Україні складає вже 30%, і зупинити цю тенденцію можна лише значним збільшенням фінансування охорони здоров'я.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Перше, що ми зробимо, перемігши на виборах, – скасуємо згубну медичну реформу. Витрати на охорону здоров'я в бюджеті 5% ВВП, а не 3%, як сьогодні. Одна з наших ключових завдань – це зробити медичну допомогу доступною та ефективною навіть у найменшому селі. "Швидка допомога" повинна максимально швидко приїжджати за кожним викликом, а не як зараз, якщо ти літня людина, то розраховувати на приїзд "швидкої" не доводиться. Крім того, необхідно вирішити питання з доступністю ліків і введенням страхової медицини", – сказав Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що фактично ніякої медичної реформи не було, було лише самоуправство в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яка зруйнувала мережу медичних установ у країні.

"Сенс проведення будь-якої реформи полягає в тому, щоб в галузі, де проводиться реформа, стало краще. Щоб, наприклад, через півроку після реформи ти міг відзвітувати, що на 90% оновлено обладнання в медзакладах. Що за складними операціями, особливо коли це стосується дітей, не потрібно їздити до столиці. Тоді це реформа", – зазначив він.

Сьогодні ж, за його словами, лікар, який заробляє 4-5 тис. гривень, звичайно, буде виїжджати з країни, а ми будемо втрачати фахівців. "70 тис. лікарів вже виїхали за кордон. Якщо ситуацію не змінити, то скоро ми забудемо не лише про сучасну медицину, а взагалі про хоч яку-небудь медичну допомогу. Сьогоднішня охорона здоров'я тримається на лікарях-ентузіастах, які віддані своїй професії. Тому зарплата лікаря повинні бути мінімум 12 тис. гривень. Після перемоги на виборах ми доб'ємося проведення реальної медичної реформи, яка відновить все, що було знищено Супрун", – підкреслив Юрій Бойко.