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01 липня 2019, понеділок, 15:00 15
Економіка 2019-07-01T16:00:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" розглядає можливість придбання нових активів в Україні і за кордоном

"Фармак" розглядає можливість придбання нових активів в Україні і за кордоном

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" розглядає можливість придбання нових активів в Україні і за кордоном.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Ми проаналізували деякі країни, подивилися виробників, але не хочемо просто купити заради того, щоб купити. Розширення бізнесу - одна з наших стратегічних цілей, є профілі компаній, які ми готові купити. Ми зараз працюємо з посередниками, які допомагають нам вибрати мету для покупки, за нашими критеріями - це розмір компанії, тип їхнього бізнесу, продуктового портфеля і вартість компанії", - сказав він.

За словами Костюка, компанія розраховує отримати максимальну синергію в разі купівлі нових активів.

"Знайти складно. Ми дивилися Польщу, Грецію, Іспанію, Туреччину, Україну, Латвію. Була одна компанія, але її вже купують", - сказав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".

 

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