Послугами безкоштовних обстежень "Лікар у Вашому домі" вже скористалися 84 тис. киян, – КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник повідомив, що протягом минулого тижня у рамках проекту "Лікар у Вашому домі" здійснено 979 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 84 072 обстеження.\r\nПро це йдеться на офіційному порталі Києва.\r\nЗа словами заступника голови КМДА, у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом "Лікар у Вашому домі" в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.\r\n"За результатами обстежень минулого тижня у 694 киян у рамках проекту виявлено надмірну вагу, у 450 – підвищений артеріальний тиск, у 144 – високий рівень цукру крові, у 369 – високий рівень холестерину", – розповів Микола Поворозник.\r\nОкрім того, минулого тижня здійснено 65 виїздів мультидисциплінарних бригад.\r\n"До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу", – нагадав Микола Поворозник.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nГолосіївський район\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-13:00\r\n\r\n\r\nвул. Васильківська, 27, корп.1\r\n(Центр активного довголіття громадян)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Васильківська, 27, корп.1\r\n(Центр активного довголіття громадян)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Васильківська, 27, корп.1\r\n(Центр активного довголіття громадян)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Васильківська, 27, корп.1\r\n(Центр активного довголіття громадян)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Васильківська, 27, корп.1\r\n(Центр активного довголіття громадян)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДарницький район\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nХарківське шосе, 121 (аптека "Альта-С")\r\nвул. Вербицького, 1 (аптека №62 КП "Фармація")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Срібнокільська, 20В (аптека "Фармсоюз")\r\nвул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\nХарківське шосе, 121 (аптека "Альта-С")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Степана Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг)\r\nвул. Вербицького, 18 (аптека №62 КП "Фармація")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДеснянський район\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n11:00-14:00\r\n \r\n \r\n9:00-12:00\r\n \r\n10.00-14.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\nпросп. Маяковського, 47\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Шолом-Алейхема, 18\r\n \r\nпарк Деснянський\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\nпросп. Маяковського, 73\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\nДніпровський район\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nвул. Червоноткацька, 31 (Відділення поштового зв’язку)\r\nвул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека "Фарма плюс")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\n11:00-14:00\r\n \r\n \r\n \r\n10.00-13.00\r\n \r\n \r\n\r\n\r\nвул. Миропільська, 1 (Аптека №77)\r\nвул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека №109 КП "Фармація")\r\nвул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека "Фарма плюс")\r\nбульвар Перова, 15 (КП "Фармація" аптека №79)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n \r\n \r\n \r\n14:00-16:00\r\n \r\n\r\n\r\nвул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини)\r\nвул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)\r\n \r\nвул. Пожарського, 8-А (ЖРЕО №402)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nвул. Миропільська 13-А (ЖРЕО №404)\r\nвул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека №109 КП "Фармація")\r\nвул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nвул. Миропільська, 1 (аптека №77)\r\nвул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОболонський район\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nвул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Рокосовського, 4 (Аптека КП "Фармація" №55)\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Петра Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Озерна, 18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПечерський район\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nвул. Цитадельна, 4\/7\r\nвул. Підвисоцького, 4-А\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Підвисоцького, 4-А\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Цитадельна, 4\/7 (Управління праці та соціального захисту населення)\r\nвул. Підвисоцького, 4-А\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Цитадельна, 4\/7 (Управління праці та соціального захисту населення)\r\nвул. Підвисоцького, 4-А\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Цитадельна, 4\/7 (Управління праці та соціального захисту населення)\r\nвул. Підвисоцького, 4-А\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПодільський район\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n \r\n\r\n\r\nвул. Копилівська, 1\/7 (дитяча поліклініка)\r\n \r\nвул. О. Бестужева, 32 (територіальний соціальний центр)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nвул. Кирилівська, 107 (амбулаторія ЗП-СМ №4)\r\nвул. Мостицька, 9 (амбулаторії ЗП-СМ №6,7)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n \r\n\r\n\r\nвул. Волоська, 47, каб. 322 (КНП "ЦПМСД №1") \r\nпросп. Свободи, 22 (КП "Фармація №51")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nвул. Волоська, 47, каб. 113 \r\nпросп. Свободи, 22 (КП "Фармація №51")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n \r\n\r\n\r\nвул. Мостицька, 9, каб.250\r\n \r\nвул. Полкова, 57 (АЗП-СМ №1)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСвятошинський район\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n09:00-12:00\r\n \r\n \r\n \r\n11:00-14:00\r\n09:00-12:00\r\n \r\n \r\n11:00-14:00\r\n09:00-12:00\r\n\r\n\r\nпросп. Перемоги, 97\r\nпросп. Перемоги, 148\/1 (аптека №78 КП "Фармація")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\nпросп. Перемоги, 97\r\nпросп. Перемоги, 148\/1 (аптека №78 КП "Фармація")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\nпросп. Перемоги, 97\r\nпросп. Перемоги, 148\/1 (аптека №78 КП "Фармація")\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСолом’янський район\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n11:00-14:00\r\n\r\n\r\nпросп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)\r\n \r\nпросп. Комарова, 3 (Медмістечко)\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\nпросп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації)\r\n \r\nпросп. Комарова, 3 (Медмістечко)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\nвул. Липківського, 27\/5 (Аптека КП №17)\r\n \r\nпросп. Перемоги, 45 (Аптека КП №36)\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\nпросп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)\r\n \r\nпросп. Комарова, 3 (Медмістечко)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\nпросп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)\r\n \r\nпросп. Комарова, 3 (Медмістечко)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nШевченківський район\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата\r\n\r\n\r\nЧас\r\n\r\n\r\nАдреса\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПонеділок, 01.07.2019\r\n\r\n\r\n10:00-13:00\r\n\r\n\r\nвул. Щербаківського, 60 (аптека №130 КП "Фармація"), КНП ЦПМСД №3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВівторок, 02.07.2019\r\n\r\n\r\n10:00-13:00\r\n\r\n\r\nвул. Богдана Хмельницького, 24\r\n(Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД №1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСереда, 03.07.2019\r\n\r\n\r\n10:00-13:00\r\n\r\n\r\nвул. Січових Стрільців, 10\r\n КП "Фармація" аптека №7\r\n КНП ЦПМСД №2\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧетвер, 04.07.2019\r\n\r\n\r\n10:00-13:00\r\n\r\n\r\nвул. Богдана Хмельницького, 24\r\n(Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД №3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nП’ятниця, 05.07.2019\r\n\r\n\r\n10:00-13:00\r\n\r\n\r\nвул. Ісаакяна, 2 (аптека №90 КП "Фармація")\r\n КНП ЦПМСД №1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n