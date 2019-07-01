Послугами безкоштовних обстежень "Лікар у Вашому домі" вже скористалися 84 тис. киян, – КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник повідомив, що протягом минулого тижня у рамках проекту "Лікар у Вашому домі" здійснено 979 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 84 072 обстеження.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

За словами заступника голови КМДА, у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом "Лікар у Вашому домі" в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

"За результатами обстежень минулого тижня у 694 киян у рамках проекту виявлено надмірну вагу, у 450 – підвищений артеріальний тиск, у 144 – високий рівень цукру крові, у 369 – високий рівень холестерину", – розповів Микола Поворозник.

Окрім того, минулого тижня здійснено 65 виїздів мультидисциплінарних бригад.

"До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу", – нагадав Микола Поворозник.