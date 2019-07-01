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01 липня 2019, понеділок, 14:10 241
Медицина 2019-07-01T14:24:19+03:00
Українські Новини
Послугами безкоштовних обстежень "Лікар у Вашому домі" вже скористалися 84 тис. киян, – КМДА

Послугами безкоштовних обстежень "Лікар у Вашому домі" вже скористалися 84 тис. киян, – КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник повідомив, що протягом минулого тижня у рамках проекту "Лікар у Вашому домі" здійснено 979 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 84 072 обстеження.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

За словами заступника голови КМДА, у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом "Лікар у Вашому домі" в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

"За результатами обстежень минулого тижня у 694 киян у рамках проекту виявлено надмірну вагу, у 450 – підвищений артеріальний тиск, у 144 – високий рівень цукру крові, у 369 – високий рівень холестерину", – розповів Микола Поворозник.

Окрім того, минулого тижня здійснено 65 виїздів мультидисциплінарних бригад.

"До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу", – нагадав Микола Поворозник.

Голосіївський район

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-13:00

вул. Васильківська, 27, корп.1

(Центр активного довголіття громадян)

Вівторок, 02.07.2019

вул. Васильківська, 27, корп.1

(Центр активного довголіття громадян)

Середа, 03.07.2019

вул. Васильківська, 27, корп.1

(Центр активного довголіття громадян)

Четвер, 04.07.2019

вул. Васильківська, 27, корп.1

(Центр активного довголіття громадян)

П’ятниця, 05.07.2019

вул. Васильківська, 27, корп.1

(Центр активного довголіття громадян)

 

 

 

Дарницький район

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-14:00

Харківське шосе, 121 (аптека "Альта-С")

вул. Вербицького, 1 (аптека №62 КП "Фармація")

Вівторок, 02.07.2019

вул. Срібнокільська, 20В (аптека "Фармсоюз")

вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)

Середа, 03.07.2019

Харківське шосе, 121 (аптека "Альта-С")

Четвер, 04.07.2019

вул. Степана Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг)

вул. Вербицького, 18 (аптека №62 КП "Фармація")

П’ятниця, 05.07.2019

вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)

 

 

 

Деснянський район

 

 

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

 

 

 

11:00-14:00

 

 

9:00-12:00

 

10.00-14.00

 

 

 

 

 

Вівторок, 02.07.2019

просп. Маяковського, 47

Середа, 03.07.2019

вул. Шолом-Алейхема, 18

 

парк Деснянський

Четвер, 04.07.2019

 

просп. Маяковського, 73

П’ятниця, 05.07.2019

 

 

 

 

Дніпровський район

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-14:00

вул. Червоноткацька, 31 (Відділення поштового зв’язку)

вул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека "Фарма плюс")

Вівторок, 02.07.2019

 

11:00-14:00

 

 

 

10.00-13.00

 

 

вул. Миропільська, 1 (Аптека №77)

вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека №109 КП "Фармація")

вул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека "Фарма плюс")

бульвар Перова, 15 (КП "Фармація" аптека №79)

Середа, 03.07.2019

11:00-14:00

 

 

 

14:00-16:00

 

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини)

вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)

 

вул. Пожарського, 8-А (ЖРЕО №402)

Четвер, 04.07.2019

 

11:00-14:00

вул. Миропільська 13-А (ЖРЕО №404)

вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека №109 КП "Фармація")

вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)

П’ятниця, 05.07.2019

 

11:00-14:00

вул. Миропільська, 1 (аптека №77)

вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)

 

Оболонський район

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-14:00

вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)

Вівторок, 02.07.2019

вул. Рокосовського, 4 (Аптека КП "Фармація" №55)

 

Середа, 03.07.2019

вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)

Четвер, 04.07.2019

вул. Петра Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості)

П’ятниця, 05.07.2019

вул. Озерна, 18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району)

 

 

 

Печерський район

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-14:00

вул. Цитадельна, 4/7

вул. Підвисоцького, 4-А

Вівторок, 02.07.2019

вул. Підвисоцького, 4-А

Середа, 03.07.2019

вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

вул. Підвисоцького, 4-А

Четвер, 04.07.2019

вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

вул. Підвисоцького, 4-А

П’ятниця, 05.07.2019

вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

вул. Підвисоцького, 4-А

 

Подільський район

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-14:00

 

вул. Копилівська, 1/7 (дитяча поліклініка)

 

вул. О. Бестужева, 32 (територіальний соціальний центр)

Вівторок, 02.07.2019

11:00-14:00

вул. Кирилівська, 107 (амбулаторія ЗП-СМ №4)

вул. Мостицька, 9 (амбулаторії ЗП-СМ №6,7)

Середа, 03.07.2019

11:00-14:00

 

вул. Волоська, 47, каб. 322 (КНП "ЦПМСД №1")                     

просп. Свободи, 22 (КП "Фармація №51")

Четвер, 04.07.2019

11:00-14:00

вул. Волоська, 47, каб. 113                        

просп. Свободи, 22 (КП "Фармація №51")

П’ятниця, 05.07.2019

11:00-14:00

 

вул. Мостицька, 9, каб.250

         

вул. Полкова, 57 (АЗП-СМ №1)

 

Святошинський район

 

 

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-14:00

09:00-12:00

 

 

 

11:00-14:00

09:00-12:00

 

 

11:00-14:00

09:00-12:00

просп. Перемоги, 97

просп. Перемоги, 148/1 (аптека №78 КП "Фармація")

Вівторок, 02.07.2019

 

Середа, 03.07.2019

просп. Перемоги, 97

просп. Перемоги, 148/1 (аптека №78 КП "Фармація")

Четвер, 04.07.2019

 

П’ятниця, 05.07.2019

просп. Перемоги, 97

просп. Перемоги, 148/1 (аптека №78 КП "Фармація")

 

Солом’янський район

 

 

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

11:00-14:00

просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

 

просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

 

Вівторок, 02.07.2019

просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації)

 

просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

Середа, 03.07.2019

вул. Липківського, 27/5 (Аптека КП №17)

 

просп. Перемоги, 45 (Аптека КП №36)

 

Четвер, 04.07.2019

просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

 

просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

П’ятниця, 05.07.2019

просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

 

просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

Шевченківський район

 

 

Дата

Час

Адреса

Понеділок, 01.07.2019

10:00-13:00

вул. Щербаківського, 60 (аптека №130 КП "Фармація"), КНП ЦПМСД №3

Вівторок, 02.07.2019

10:00-13:00

вул. Богдана Хмельницького, 24

(Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД №1

Середа, 03.07.2019

10:00-13:00

вул. Січових Стрільців, 10

 КП "Фармація" аптека №7

 КНП ЦПМСД №2

Четвер, 04.07.2019

10:00-13:00

вул. Богдана Хмельницького, 24

(Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД №3

П’ятниця, 05.07.2019

10:00-13:00

вул. Ісаакяна, 2 (аптека №90 КП "Фармація")

 КНП ЦПМСД №1

 

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