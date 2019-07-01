"Фармак" планує стати першою українською фармкомпанією, що вийшла на ринок США

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує стати першою українською фармацевтичною компанією, яка вийде на ринок США.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Ми перша фармкомпанія з України, яка може вийти на ринок США. Реєстрація продукту в США зазвичай займає 2 роки. Плани грандіозні і ми не хочемо зупинятися, але для нас залишається пріоритетним український ринок, адже ми тут лідери", - сказав він.

За словами Костюка, зараз йде активна підготовка до отримання сертифікату FDA.

"Створено робочу групу, проект, є незалежні консультанти, їх кілька за різними напрямками, які допомагають нам зробити правильні акценти, тому що деякі вимоги FDA відрізняються від вимог GMP. Все залежить від нашого партнера, від регуляторного органу, від інспекторату FDA. Ми передали нашому партнеру реєстраційне досьє і він повинен подати його на реєстрацію і потім від 3 до 6 міс. може зайняти процедура візиту інспекторів на "Фармак". Тому, якщо все буде добре, то до кінця року ми будемо приймати інспекторів FDA", - сказав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".