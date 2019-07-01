Виконавчий директор ПАТ "Фармак" Володимир Костюк: в 2018 український фармринок показав хорошу динаміку і виріс на 21,7%

Виконавчий директор великого виробника лікарських препаратів компанії "Фармак" Володимир Костюк зазначає, що в 2018 році український фармацевтичний ринок показав хорошу динаміку і виріс на 21,7%, при цьому його обсяг склав 85 млрд гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

" У 2018 році він (обсяг ринку) склав 85 млрд гривень - десь близько 3,1 млрд доларів. За минулий рік український ринок показав хорошу динаміку і виріс на 21,7%. Він став одним з найбільш швидкозростаючих в Україні, дуже динамічний, технологічний, і ми очікуємо, що він і далі буде рости. Зізнаюся, ми недооцінили перспективи розвитку ринку в Україні, тому, напевно, свої темпи приросту заклали нижче, ніж за фактом вийшов загальний ринок, і трохи втратили", - сказав він.

При цьому, за словами Костюка, компанія внесла необхідні корективи і готова до змін.

"Протягом останніх років була стабільність, фармринок ріс дуже хорошими темпами. Тому в цілому бізнес-клімат я б охарактеризував позитивно, на це вказують і наші дії, про які я говорив: 1 млрд інвестицій на розвиток. Тому що ми віримо в нашу країну і розвиток галузі", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".