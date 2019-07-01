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01 липня 2019, понеділок, 13:24 149
Економіка 2019-07-01T15:00:05+03:00
Українські Новини
Запуск енергоринку є вкрай важливим для української економіки, – Сергій Чех

Запуск енергоринку є вкрай важливим для української економіки, – Сергій Чех

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки. Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех в коментарі журналісту.

"Я вітаю всіх, хто доклав до цього руку (запуску ринку), від ентузіастів до депутатів. Це дуже важливий етап в історії нашої галузі. Та й не тільки. Це й для економіки важливо", - сказав Чех.

Радник також повідомив, що перші проведені аукціони продемонстрували готовність учасників до роботи в умовах ринку, оскільки правила зрозумілі та передбачувані.

"Те, що зараз ми спостерігаємо, - це, по суті, фінансова сторона, це вибір заявок, формується склад учасників, виробників. Адже фактично старт 1 липня – це, перш за все, ринок виробників електроенергії. І оскільки все прогнозовано, мається на увазі склад обладнання, що знаходиться у справному стані, не на ремонті, не в реконструкції. Це перше. Друга складова, є обмеження на ринку, так званий прайскап, що теж було очікувано. То є боротьба та ринкова стихія лише на зниження ціни може проявлятися. Але так вирішив регулятор, в перший період буде", - зазначив Чех.

На думку радника, в перший час роботи ринку можливі деякі похибки, пов'язані з системою передачі даних, але вони не вплинуть на роботу технологічної системи - завантаження, розвантаження генераторів, роботу системної автоматики і т.д.

"Ми вже стартували. Було очевидним, що через 3 місяці, через 6 або навіть через рік наша ступінь підготовки значимо збільшилася. Просто ми не можемо інакше перевірити, як почавши працювати. Ось працювати всерйоз з відповідальністю", - підкреслив Сергій Чех.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії згідно з прийнятим Верховною Радою в 2017 році Законом України "Про ринок електроенергії". Згідно із законом, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС), а також умовою співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Більше новин про: Електроенергія Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Новий ринок електроенергії Сергій Чех

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